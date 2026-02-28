Ex-Santa Cruz, Thiago Galhardo é anunciado pelo Feira FC, da Bahia
O centroavante de 36 anos foi oficializado por equipe que disputará a Série B do Campeonato Baiano
Publicado: 28/02/2026 às 16:32
Thiago Galhardo, novo jogador do Feira FC (Divulgação / Feira FC)
Após saída conturbada do Santa Cruz, o atacante Thiago Galhardo já tem um novo time para a sequência da carreira. O centroavante de 36 anos foi anunciado pelo Feira FC, da Bahia.
O time foi fundado neste ano por investidores e terá vaga na disputa da Série B do Campeonato Baiano. O ex-jogador da Cobra Coral, inclusive, foi o primeiro reforço anunciado na história do clube.
O vídeo de apresentação de Thiago Galhardo contou com tom descontraído, no qual o atacante faz referência a questões financeiras. “Você acha que vou jogar a Série B do Baiano? Você não tem dinheiro para me trazer e não jogo mais sem receber”, diz Thiago Galhardo antes de ser “convencido”, com uma mala de dinheiro, a jogar pelo Feira FC.
Carreira de Thiago Galhardo
Com altos e baixos no processo, a passagem de Thiago Galhardo pelo Santa Cruz rendeu o acesso da equipe à Série C do Campeonato Brasileiro. O camisa nove deixou o Arruda com sete gols marcados em 24 jogos, números que não refletiram a grande expectativa em torno do centroavante.
Galhardo também conta com passagens por diversos grandes clubes do futebol brasileiro, como Goiás, Fortaleza, Internacional — onde viveu maior destaque —, Ceará, Vasco, Botafogo e Coritiba.
O atacante também já foi convocado pela Seleção Brasileira e atuou no futebol europeu vestindo a camisa do Celta de Vigo, da Espanha.
