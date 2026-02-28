Santa Cruz anuncia novo executivo de futebol e gerente executivo para a sequência da temporada

Alex Brasil, novo executivo do Santa Cruz (Divulgação / Santa Cruz)

Dando sequência à reestruturação do departamento de futebol, o Santa Cruz anunciou a chegada de dois profissionais neste sábado (28). Alex Brasil foi anunciado como novo executivo do clube, em substituição a Harlei Menezes, enquanto Moisés von Ahn chega para o cargo de gerente executivo.

Alex Brasil possui grande experiência no futebol brasileiro e acumula acessos em todas as divisões nacionais. O executivo já subiu para a Série C e Série B com o Londrina, além do acesso recente para a Série A com o Criciúma em 2023.

O novo profissional coral também possui seis títulos regionais em seu currículo, contando com passagens também por Paysandu e Coritiba. Antes de chegar ao Arruda, Alex Brasil trabalhou como executivo das categorias de base do Corinthians.

Moisés von Ahn, por sua vez, conta com trabalhos realizados na região Sul do país. O profissional tem na bagagem passagens por Pelotas, Brasil de Pelotas e Paraná Clube. O novo gerente executivo do Santa Cruz também conta com pós-graduação em Gestão Executiva no Futebol.

