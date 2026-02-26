Presidente do Santa Cruz: visita de Marcos Braz foi positiva, mas não há tratativas para SAF

Visita de Marcos Braz ao Santa Cruz é elogiada pelo presidente, mas sem negociação na SAF

Marcos Braz, ex-diretor do Remo (Samara Miranda/Ascom Remo)

Um dos executivos mais badalados do futebol brasileiro, Marcos Braz, visitou o Estádio do Arruda nesta semana a convite de Iran Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz. O presidente do clube, Bruno Rodrigues, destacou que o encontro foi “positivo”, mas que não houve conversas sobre a entrada do dirigente no projeto da SAF do clube.

“Foi uma conversa tranquila. Ele veio conhecer o clube e a estrutura. Marcos Braz é um cara de sucesso, um dos maiores executivos de futebol do Brasil. Não se conversou a respeito da entrada dele no momento no projeto. Já o conhecia e trocamos ideias sobre futebol. Ele ficou impressionado com a grandeza do Santa Cruz”, afirmou Bruno Rodrigues.

O encontro reforça a estratégia do clube de se aproximar de nomes de destaque do futebol brasileiro, seguindo iniciativas anteriores do investidor Iran Barbosa, que em 2025 contou com a consultoria do ex-presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil.

Aos 54 anos, Marcos Braz acumula vasta experiência no futebol nacional. No Flamengo, participou de campanhas vitoriosas, incluindo o tricampeonato brasileiro, bicampeonato da Copa Libertadores da América e conquistas de Carioca, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Mais recentemente, teve papel importante no acesso do Remo à Série A, consolidando sua reputação como gestor capaz de unir resultados dentro e fora de campo.