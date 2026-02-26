Presidente do Santa Cruz: visita de Marcos Braz foi positiva, mas não há tratativas para SAF
Publicado: 26/02/2026 às 13:07
Marcos Braz, ex-diretor do Remo (Samara Miranda/Ascom Remo)
Um dos executivos mais badalados do futebol brasileiro, Marcos Braz, visitou o Estádio do Arruda nesta semana a convite de Iran Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz. O presidente do clube, Bruno Rodrigues, destacou que o encontro foi “positivo”, mas que não houve conversas sobre a entrada do dirigente no projeto da SAF do clube.
O encontro reforça a estratégia do clube de se aproximar de nomes de destaque do futebol brasileiro, seguindo iniciativas anteriores do investidor Iran Barbosa, que em 2025 contou com a consultoria do ex-presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil.
Aos 54 anos, Marcos Braz acumula vasta experiência no futebol nacional. No Flamengo, participou de campanhas vitoriosas, incluindo o tricampeonato brasileiro, bicampeonato da Copa Libertadores da América e conquistas de Carioca, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.
Mais recentemente, teve papel importante no acesso do Remo à Série A, consolidando sua reputação como gestor capaz de unir resultados dentro e fora de campo.