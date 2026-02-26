Santa Cruz tem reunião nesta quinta (26) para liberação de aporte da SAF; entenda

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz intensificou as tratativas com os investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para garantir um aporte financeiro imediato e dar início a uma ampla reformulação no elenco. A diretoria tem pressa para viabilizar dispensas e contratações antes mesmo da formalização definitiva da SAF, prevista para ocorrer nos próximos meses.

De acordo com o presidente Bruno Rodrigues, o diálogo com os investidores acontece diariamente e transcorre de forma tranquila. O dirigente revelou que uma rodada decisiva de conversas está marcada para esta quinta e sexta-feira, com expectativa de avanço nas definições.

“Eu estou tendo contato com os investidores da SAF, está muito tranquilo. Eu tenho feito isso diariamente, não tem nenhum problema. Eu tenho conversado diretamente com os investidores nessa linha”, iniciou.

“Tenho conversado diretamente com os investidores. A formalização ainda vai demorar um ou dois meses, mas é importante já temos algum aporte para iniciar as dispensas e as contratações”, acrescentou.

A proposta é acelerar o processo de reformulação do departamento de futebol, que inclui a chegada de um novo técnico, Claudinei Oliveira, e de um novo executivo, que deve ser anunciado nos próximos dias. Paralelamente, o clube trabalha na reestruturação do setor de análise de desempenho, considerado estratégico para qualificar a montagem do elenco.

“Também estamos reestruturando o departamento de análise do clube, reforçando isso, que vai ajudar muito na formação do plantel”, concluiu.

A expectativa da diretoria é que a definição sobre o aporte aconteça nos próximos dias, permitindo que o Santa Cruz comece a executar o planejamento para a temporada e avance na reconstrução do projeto esportivo.

