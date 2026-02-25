A espera acabou: Santa Cruz lança novos uniformes da Reebok nesta sexta-feira (27)

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz confirmou que apresentará, nesta sexta-feira (27), os novos uniformes oficiais desenvolvidos pela Reebok, nova parceira de material esportivo do clube para a temporada 2026.

O anúncio foi feito pelo presidente Bruno Rodrigues, que admitiu a ansiedade dos torcedores quanto à estreia do novo enxoval. Segundo ele, as camisas de treino já começaram a ser entregues, enquanto os modelos de jogo serão revelados em um evento oficial organizado pelo clube.

“As camisas de treino já começaram a chegar e as oficiais vamos fazer um grande lançamento nos próximos dias. Sexta-feira nós vamos lançar oficialmente nosso uniforme da Reebok. Acho que é um presente para o clube e o torcedor”, afirmou o dirigente.

Além da apresentação dos uniformes, a diretoria tricolor informou que dará início imediato à reforma da loja oficial situada no Estádio do Arruda. A estratégia também inclui a ampliação dos canais de comercialização, com a instalação de novos pontos de venda pelo estado e o fortalecimento das lojas próprias.

O acordo entre Santa Cruz e Reebok foi firmado no início de dezembro de 2025. A previsão inicial era lançar os novos padrões ainda em janeiro, para que o time começasse a temporada já com o novo fornecedor. No entanto, por questões de planejamento e produção, o clube iniciou o ano utilizando modelos alternativos também produzidos pela Reebok, mas assinados pela marca própria Cobra Coral.

A expectativa da diretoria é que o lançamento simbolize não apenas a troca de fornecedora, mas também um novo momento na estratégia comercial e de fortalecimento da marca do Tricolor.

