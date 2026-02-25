Por que o Santa Cruz não iniciou antes a reforma do estádio do Arruda?

Náutico sobre data da semifinal: "condição do Arruda não pode servir de argumento para modificação". (Foto: Bebeto Pires/Cortesia)

O Santa Cruz explicou que a demora na reforma do Estádio do Arruda se deu por questões financeiras e de planejamento. O presidente Bruno Rodrigues afirmou que “o cobertor é muito curto”, ou seja, o clube não tinha recursos suficientes para reformar o estádio e manter o futebol em atividade ao mesmo tempo. A previsão era que a SAF assumisse os aportes necessários para a obra.

“A gente não tinha como reformar o Arruda e manter o futebol. Fizemos um planejamento, inclusive, mandamos para a Arena um planejamento para jogar o ano de 2026 todo na Arena. Era o tempo que a SAF iria entrar no Santa Cruz e os aportes seriam da SAF e não da associação. Esse foi o nosso raciocínio”, afirmou o mandatário.

Além disso, o planejamento inicial previa que o Santa Cruz jogaria toda a temporada de 2026 na Arena Pernambuco, permitindo reformar o Arruda sem interferir nas partidas. No entanto, problemas de agenda com a Arena obrigaram o clube a disputar jogos no Arruda, mesmo com portões fechados, acelerando a necessidade de realizar a reforma.

“Em paralelo, no nosso raciocínio, era que a Arena estaria disponível. Inclusive, fizemos o contrato anual para ter as datas disponíveis, para termos conforto e garantir os jogos na Arena. No entanto, houve alguns percalços, que nos fizeram jogar com portões fechados no Arruda”, explicou

O esforço atual visa liberar o estádio para o público ainda no início de abril, garantindo a estreia do Santa Cruz na Série C com segurança e conforto, mesmo que com capacidade limitada.

