De volta para casa: Santa Cruz define previsão para retorno ao estádio do Arruda

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz planeja liberar o Estádio do Arruda para o público ainda no início de abril, visando a estreia do clube na Série C do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo presidente executivo, Bruno Rodrigues, e pelo presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena. No entanto, a capacidade total ainda será definida pelas autoridades.

“Vamos trabalhar por fase. Dividimos o retorno ao Arruda em cinco etapas, e a primeira contemplará Sociais, Cadeiras, Camarotes e a parte superior da arquibancada do canal. Nosso horizonte é que, para o primeiro jogo da Série C, o Arruda esteja à disposição do nosso torcedor”, explicou o dirigente.

Vale lembrar, que o Santa Cruz estreia no Campeonato Brasileiro da Série C de 2026 jogando como mandante contra o Itabaiana (SE). A partida da 1ª rodada, com data-base prevista para o fim de semana de 4, 5 ou 6 de abril.

O retorno do clube ao seu estádio também envolve a captação de recursos para reformas. Segundo Adriano Lucena, a análise final sobre o número de torcedores será realizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, que devem concluir suas avaliações até o dia 5 de abril, garantindo a segurança do público.

"Sobre o número de torcedores no estádio, vai depender muito da análise do Corpo de Bombeiros, mas garanto que vamos fazer todas as intervenções necessárias. No horizonte é que até o dia 5 de abril o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil consiga fazer suas análises com toda a segurança", explicou.

A decisão de retomar os jogos no Arruda acontece após problemas de agenda que afetaram a utilização da Arena de Pernambuco em 2026, motivando a diretoria a antecipar o retorno ao tradicional estádio coral. Nesta temporada, o Santa Cruz chegou a disputar dois jogos com portões fechados.