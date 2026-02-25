Santa Cruz negocia contratação de Zada, do Volta Redonda, para executivo de futebol

Zada, gerente de futebol do Volta Redonda (VRFC/Divulgação)

O Santa Cruz tem negociações encaminhadas para a contratação de Zada, atualmente gerente de futebol do Volta Redonda, para ocupar o cargo de executivo de futebol no Arruda. A informação, divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande, e confirmada pelo DP Esportes.

A negociação ocorre após a saída de Harlei Menezes, desligado oficialmente do clube nesta terça-feira (24). Segundo o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, o processo está avançado para fechar com novo profissional. “Essa é uma posição importantíssima dentro do nosso departamento de futebol. Esse nome vai agradar a todos, é um vencedor, tem história no futebol e é muito respeitado. A questão é mais contratual, de detalhes, porque ele está saindo de outro clube”, afirmou o dirigente.

Velho conhecido do Tricolor

Zada tem passagem pelo Santa Cruz como jogador, defendendo a equipe entre 2005 e 2006. Como dirigente, se destacou no Volta Redonda, onde conquistou acessos e o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Caso a contratação seja concretizada, o executivo terá papel central na reformulação do elenco, com foco na disputa do Brasileirão Série C 2026 e da Copa do Brasil.

O Santa Cruz, que foi eliminado nas semifinais do Campeonato Pernambucano, volta suas atenções para a temporada nacional, iniciando pela Copa do Brasil, com estreia contra o Sousa-PB, no dia 05 de março, na Arena Pernambuco. O clube busca reforçar sua equipe para alcançar o acesso na Série C e quebrar o jejum de títulos estaduais, que já dura 10 anos.

