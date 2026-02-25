diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Executivo do futebol

Santa Cruz negocia contratação de Zada, do Volta Redonda, para executivo de futebol

Após saída de Harlei Menezes, Santa Cruz mira Zada como novo executivo de futebol

Paulo Mota

Publicado: 25/02/2026 às 10:12

Zada, gerente de futebol do Volta Redonda/VRFC/Divulgação

O Santa Cruz tem negociações encaminhadas para a contratação de Zada, atualmente gerente de futebol do Volta Redonda, para ocupar o cargo de executivo de futebol no Arruda. A informação, divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande, e confirmada pelo DP Esportes.

A negociação ocorre após a saída de Harlei Menezes, desligado oficialmente do clube nesta terça-feira (24). Segundo o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, o processo está avançado para fechar com novo profissional. “Essa é uma posição importantíssima dentro do nosso departamento de futebol. Esse nome vai agradar a todos, é um vencedor, tem história no futebol e é muito respeitado. A questão é mais contratual, de detalhes, porque ele está saindo de outro clube”, afirmou o dirigente.

Velho conhecido do Tricolor

Zada tem passagem pelo Santa Cruz como jogador, defendendo a equipe entre 2005 e 2006. Como dirigente, se destacou no Volta Redonda, onde conquistou acessos e o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Caso a contratação seja concretizada, o executivo terá papel central na reformulação do elenco, com foco na disputa do Brasileirão Série C 2026 e da Copa do Brasil.

O Santa Cruz, que foi eliminado nas semifinais do Campeonato Pernambucano, volta suas atenções para a temporada nacional, iniciando pela Copa do Brasil, com estreia contra o Sousa-PB, no dia 05 de março, na Arena Pernambuco. O clube busca reforçar sua equipe para alcançar o acesso na Série C e quebrar o jejum de títulos estaduais, que já dura 10 anos.

