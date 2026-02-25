Nove clubes em cinco anos: a trajetória recente de Claudinei Oliveira, novo técnico do Santa Cruz

Novo técnico do Santa Cruz, Claudinei Oliveira vive ciclo de altos e baixos nos últimos cinco anos

Claudinei Oliveira, técnico do Avai (André Palma Ribeiro / Avaí F.C.)

Novo comandante do Santa Cruz, o técnico Claudinei Oliveira, nos últimos cinco anos, viveu um período de oscilações no futebol brasileiro, alternando campanhas competitivas com passagens curtas. Experiente e identificado principalmente com clubes das Séries B e C, o treinador acumulou números equilibrados, mas enfrentou dificuldades para manter projetos de longo prazo.

Em 2021, no comando do Avaí, Claudinei foi peça importante na campanha que culminou com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O trabalho reforçou sua reputação como técnico capaz de organizar equipes competitivas em torneios longos e de alta exigência.

Já em 2022, permaneceu no Avaí na disputa da Série A, mas a equipe enfrentou dificuldades na elite nacional e o treinador acabou deixando o cargo durante a competição. Ainda naquele ano, teve passagens por Operário e pelo Sport, em trabalhos de curta duração na Série B. Pelo principal rival do Santa Cruz, Claudinei Oliveira fez 16 jogos no comando do Sport, somando cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Em 2023, no comando do Vila Nova, dirigiu a equipe em 34 partidas, com 13 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. O desempenho manteve o Tigre na parte intermediária da Série B, com aproveitamento próximo de 49%.

Na sequência, assumiu a Chapecoense, onde somou cerca de 49 jogos entre 2023 e 2024, registrando 17 vitórias, 15 empates e 17 derrotas. A campanha foi marcada pelo equilíbrio, mas sem regularidade suficiente para brigar pelas primeiras posições.

O início de 2024 trouxe uma passagem breve pelo Guarani. Em sete jogos, o treinador conquistou uma vitória, três empates e sofreu três derrotas, deixando o clube após sequência de resultados abaixo do esperado.

O trabalho mais consistente do período ocorreu no Londrina, entre 2024 e 2025. Em 44 partidas, foram 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, com aproveitamento superior a 55%. A campanha deu estabilidade ao time e marcou o melhor momento recente do treinador.

Em 2025, no Paysandu, comandou a equipe em 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Apesar do início animador, a queda de rendimento culminou na saída. Ainda no mesmo ano, passou pela Ferroviária, onde obteve uma vitória, cinco empates e três derrotas em nove partidas.

Somando os principais trabalhos recentes, Claudinei Oliveira acumula aproximadamente 157 jogos, com 56 vitórias, 52 empates e 49 derrotas — aproveitamento em torno de 46%. Os números refletem um treinador experiente e competitivo, mas que busca maior estabilidade para consolidar um projeto duradouro no cenário nacional.

