Santa Cruz vive maior jejum de títulos do Campeonato Pernambucano de sua história
Dez anos sem taça: Santa Cruz bate recorde negativo no Estadual
Publicado: 23/02/2026 às 10:48
Santa Cruz vive início de 2026 sob vaias e baixa adesão da torcida na Arena de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Nunca na história o Santa Cruz passou tanto tempo sem conquistar o Campeonato Pernambucano. A derrota por 2 a 0 para o Náutico, nos Aflitos, colocou fim à campanha do clube coral na semifinal do Estadual e confirmou o novo recorde negativo.
Nos últimos dez anos, o Tricolor do Arruda chegou a apenas uma final do Estadual, em 2020, quando foi derrotado pelo Salgueiro nos pênaltis, terminando como vice-campeão de forma invicta.
O atual cenário reforça um momento de dificuldade para o Santa Cruz, que além do jejum de títulos, enfrenta uma escassez de participações nas finais do Campeonato Pernambucano.
Com a eliminação do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz volta a concentrar esforços nas competições nacionais. O time agora foca na Copa do Brasil, estreando em casa contra o Sousa no dia 5 de março, além de se preparar para a Série C do Campeonato Brasileiro.