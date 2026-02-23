Santa Cruz vive maior jejum de títulos do Campeonato Pernambucano de sua história

Santa Cruz vive início de 2026 sob vaias e baixa adesão da torcida na Arena de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Nunca na história o Santa Cruz passou tanto tempo sem conquistar o Campeonato Pernambucano. A derrota por 2 a 0 para o Náutico, nos Aflitos, colocou fim à campanha do clube coral na semifinal do Estadual e confirmou o novo recorde negativo.

Com o resultado, o Tricolor do Arruda chega a 10 edições do Pernambucano sem conquistar o título, superando os três períodos anteriores mais longos de seca, todos de nove anos. O primeiro hiato ocorreu entre 1947 e 1957, seguido por um novo jejum entre 1959 e 1969. O terceiro período de nove anos aconteceu entre 1995 e 2005.

Nos últimos dez anos, o Tricolor do Arruda chegou a apenas uma final do Estadual, em 2020, quando foi derrotado pelo Salgueiro nos pênaltis, terminando como vice-campeão de forma invicta.

O atual cenário reforça um momento de dificuldade para o Santa Cruz, que além do jejum de títulos, enfrenta uma escassez de participações nas finais do Campeonato Pernambucano.

Com a eliminação do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz volta a concentrar esforços nas competições nacionais. O time agora foca na Copa do Brasil, estreando em casa contra o Sousa no dia 5 de março, além de se preparar para a Série C do Campeonato Brasileiro.