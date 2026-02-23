Mudanças à vista: Santa Cruz planeja profunda reestruturação após eliminação no Pernambucano

Jogadores do Santa Cruz ( Rafael Melo/FPF)

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Pernambucano para o Náutico, o Santa Cruz inicia um novo ciclo com foco na reestruturação do departamento de futebol e na preparação para as competições nacionais.

O elenco coral recebeu dois dias de folga e tem reapresentação marcada para a próxima quarta-feira (25). Enquanto isso, a diretoria trabalha nos bastidores para promover mudanças consideradas essenciais para a sequência da temporada. Em comunicado oficial, o clube anunciou coletiva de imprensa do presidente Bruno Rodrigues e da Diretoria Executiva na terça-feira (24/02), às 15h, no auditório do Arruda.

A pauta do encontro será centrada nas ações de reestruturação visando a disputa da Copa do Brasil e da Série C do Campeonato Brasileiro. Entre as medidas em análise estão a reformulação no departamento de futebol, a definição de um novo treinador e o anúncio de reforços para fortalecer o elenco. Além disso, o grupo atual pode passar por uma primeira leva de desligamentos.

Além da campanha abaixo das expectativas dentro de campo, o Tricolor do Arruda atravessa um momento igualmente delicado fora das quatro linhas. O clube convive com salários atrasados e vê o Estádio do Arruda impedido de receber público, em meio a sinais de deterioração. A Cobra Coral teve que realizar dois jogos com portões fechados neste ano. Enquanto o silêncio dos investidores da SAF amplia a incerteza nos bastidores e aumenta a pressão sobre a atual gestão.

Com o calendário estadual encerrado, o Santa Cruz volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil, marcada para o dia 5 de março, no Arruda, contra o Sousa. Paralelamente, a Série C é tratada como prioridade estratégica, diante da necessidade de recuperação esportiva e estabilidade ao longo da temporada.

A expectativa da torcida tricolor é de que as decisões anunciadas pela diretoria representem um novo direcionamento para o Santa Cruz, que busca retomar o protagonismo e alcançar melhores resultados nas competições nacionais.

