Interino explica declaração sobre 'participar da festa' e lamenta eliminação do Santa Cruz

Fábio Cortez, auxiliar do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

A eliminação na semifinal do Campeonato Pernambucano deixou um sentimento de frustração no elenco e na comissão técnica do Santa Cruz. O impacto foi ainda maior para o técnico interino Fábio Cortez, que, em entrevista coletiva após o jogo de ida, chegou a afirmar que colocaria o clube “na festa”, em referência à final da competição. Com a nova derrota na partida de volta, o Tricolor acabou fora da decisão, frustrando a expectativa criada pelo discurso otimista do treinador.

Após nova derrota no jogo de volta, o Tricolor do Arruda deu adeus à disputa do título estadual. Apesar do resultado, Cortez garantiu que suas palavras não tiveram caráter apenas motivacional. Segundo o profissional, a confiança era sustentada pelo desempenho que poderia ser apresentado pela equipe coral.

“O sentimento que fica é de frustração, porque eu acreditava que dava. Eu não sou um cara de jogar conversa fora”, afirmou o treinador, destacando que o Santa Cruz fez um primeiro tempo equilibrado, com postura competitiva.

Cortez reconheceu, no entanto, que erros pontuais foram determinantes. Ele ressaltou que, diante de um adversário qualificado, qualquer falha pode ser decisiva. “Quando erra contra uma equipe da qualidade como o nosso adversário, eles são assertivos”, avaliou.

O técnico também admitiu a superioridade do rival no confronto, mas reforçou que o desempenho do Tricolor do Arruda mostrou que era possível buscar a vaga na decisão. Agora, segundo ele, é momento de reorganização e foco nas próximas competições da temporada. “Agora é levantar a cabeça e focar na Copa do Brasil e na Série C”, concluiu.

Eliminado do Estadual, o Santa Cruz volta suas atenções para a Copa do Brasil e para a disputa do Campeonato Brasileiro Série C, objetivos prioritários do clube na sequência do ano.

