Eurico lamenta falhas do Santa Cruz e pede desculpas à torcida em eliminação para o Náutico

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O zagueiro e capitão Eurico do Santa Cruz reconheceu a falta de concentração da equipe na derrota por 2 a 0 para o Náutico neste domingo (22), nos Aflitos, que resultou na eliminação do Campeonato Pernambucano.

“Primeiramente, faltou um pouco de concentração. Tivemos uma semana boa de trabalho, a gente criou, mas não fizemos gol. Eu assumo a minha culpa, eu fiz o pênalti, mas foi um erro coletivo, onde a gente estava com a bola controlada”, afirmou.

O capitão enfatizou ainda a necessidade de pedir desculpas à torcida e trabalhar com humildade para os próximos desafios da temporada. “Agora é pedir desculpa para torcida. O grupo vai assumir a responsabilidade. O que resta pra gente agora é trabalhar com muita humildade, pé no chão, que tem a Copa do Brasil e a Série C. Sabemos que vai ter que melhorar muito, estamos cientes disso. Agora é pedir desculpa ao torcedor, desculpa mesmo de coração e agora é bola pra frente”, destacou.



Com a eliminação do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz Futebol Clube volta a concentrar esforços nas competições nacionais. O time agora foca na Copa do Brasil, estreando em casa contra o Sousa Futebol Clube no dia 5 de março, além de se preparar para a Série C do Campeonato Brasileiro, onde busca recuperação e melhores resultados.