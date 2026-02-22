Ex-diretor do Flamengo e Remo visita Arruda ao lado de investidor da SAF do Santa Cruz

Marcos Braz, ex-diretor do Flamengo (Alexandre Vidal/Flamengo)

O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo e ex-dirigente do Remo, Marcos Braz, esteve neste domingo (22) no estádio do Arruda. O profissional estava acompanhado de Iran Barbosa, um dos investidores da SAF do Santa Cruz, em visita que coincidiu com o jogo de volta da semifinal do Pernambucano contra o Náutico. A informação foi divulgada pelo Cast Coral.

Durante a visita ao estádio do Arruda, Braz conheceu de perto as instalações do Cobra Coral. Vale lembrar que, no ano passado, o investidor da SAF também recebeu uma espécie de consultoria técnica de uma figura de destaque do futebol brasileiro: o ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil.

Marcos Braz construiu um histórico vitorioso no Flamengo, participando da diretoria que conquistou a Copa do Brasil de 2006 e o Brasileirão de 2009. Retornou ao clube em 2019, acumulando títulos como Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Libertadores.

No Remo, Braz teve papel importante na retomada do clube à Série A do Campeonato Brasileiro, consolidando sua reputação como gestor capaz de unir resultados dentro e fora de campo.

