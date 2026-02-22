Ex-diretor do Flamengo e Remo visita Arruda ao lado de investidor da SAF do Santa Cruz
Publicado: 22/02/2026 às 19:19
Marcos Braz, ex-diretor do Flamengo (Alexandre Vidal/Flamengo)
O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo e ex-dirigente do Remo, Marcos Braz, esteve neste domingo (22) no estádio do Arruda. O profissional estava acompanhado de Iran Barbosa, um dos investidores da SAF do Santa Cruz, em visita que coincidiu com o jogo de volta da semifinal do Pernambucano contra o Náutico. A informação foi divulgada pelo Cast Coral.
Marcos Braz construiu um histórico vitorioso no Flamengo, participando da diretoria que conquistou a Copa do Brasil de 2006 e o Brasileirão de 2009. Retornou ao clube em 2019, acumulando títulos como Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Libertadores.
No Remo, Braz teve papel importante na retomada do clube à Série A do Campeonato Brasileiro, consolidando sua reputação como gestor capaz de unir resultados dentro e fora de campo.