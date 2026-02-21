Interino do Santa Cruz destaca preparação e confia na classificação: 'Temos condições de reverter'

Fábio Cortez, técnico do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

Em clima de decisão, o Santa Cruz finalizou os trabalhos visando o Clássico das Emoções, contra o Náutico, precisando reverter a desvantagem para seguir na briga pelo título estadual. Interinamente no comando da equipe, Fábio Cortez destacou a importância da semana cheia de treinamentos e demonstrou confiança na capacidade de reação do elenco. Segundo o treinador, o período foi fundamental para corrigir detalhes e fortalecer a identidade de jogo da equipe tricolor.

“Nosso time tem totais condições de reverter esse placar. A equipe está consciente e pronta. Tivemos tempo para treinar, passamos o Carnaval trabalhando, e os jogadores evoluíram muito. Precisavamos desse tempo para colocar em prática nossa forma de jogar”, afirmou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Cortez também ressaltou o foco na repetição de movimentos e no aperfeiçoamento tático como pilares do trabalho desenvolvido ao longo da preparação. “Eu gosto de repetir até sair certo. O treino é crucial para ajustar e alinhar pontos importantes. Acredito que conseguiremos levar para o jogo tudo o que foi construído durante a semana”, destacou.

O Santa Cruz entra em campo pressionado para tentar reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na primeira partida contra o Náutico. Com a necessidade de vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente à final ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis.