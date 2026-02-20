Recuperação surpreendente: William Alves acelera prazo e deve voltar ao Santa Cruz antes do previsto

De fora por um mês, o zagueiro do Santa Cruz, William Alves, inicia transição e surpreende na recuperação

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O zagueiro William Alves, 38 anos, está mais próximo de reforçar o Santa Cruz. Fora dos gramados desde uma entorse no joelho esquerdo, sofrida durante o duelo contra o Vitória-PE, o defensor iniciou a transição física e pode antecipar seu retorno aos campos.

O departamento médico do clube havia estimado oito semanas de afastamento, mas a evolução no tratamento permitiu reduzir esse período. A expectativa agora é que William Alves esteja disponível para momentos decisivos do calendário coral.

O clube projeta a possibilidade de contar com o zagueiro já na final do Campeonato Pernambucano, caso supere o Náutico nas semifinais. Outra opção é sua estreia na Copa do Brasil, marcada para 5 de março, diante do Sousa-PB.

O episódio que tirou William Alves de ação ocorreu na terceira rodada do Estadual, quando um choque com o goleiro adversário resultou na lesão. A recuperação acelerada é um alívio para a comissão técnica, que vê o experiente defensor como peça-chave na defesa coral.

