Santa Cruz pede árbitro de fora para duelo contra Náutico; FPF aguarda pagamento do clube
Publicado: 20/02/2026 às 10:06
Arbitragem Clássico das Emoções (Rafael Melo/FPF)
O Santa Cruz enfrenta o Náutico neste domingo (22), às 18h, no Estádio dos Aflitos, em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal. O confronto será decisivo para a equipe coral, que precisa da vitória para seguir vivo na competição: triunfo por um gol leva a disputa para os pênaltis, enquanto vitória por dois ou mais garante classificação direta. Já o Timbu se classifica mesmo com empate.
“O Santa Cruz solicitou para os dois jogos. No primeiro, a CBF escalou árbitro e o clube pagou como exigido. Para este, ainda não houve pagamento. O clube pode desistir do pedido até hoje, se desejar”, explicou o presidente da FPF, Evandro Carvalho.
O pedido do Santa Cruz vem após críticas à arbitragem no clássico da primeira fase, quando o Náutico goleou por 4 a 0. Na ocasião, o árbitro Rodrigo Pereira foi alvo de fortes críticas, principalmente pela expulsão de Matheus Vinícius. Já no primeiro jogo da semifinal, a partida foi conduzida pelo carioca Bruno Arleu, do quadro da FIFA, sem grandes polêmicas.