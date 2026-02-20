Santa Cruz pede árbitro de fora para duelo contra Náutico; FPF aguarda pagamento do clube

Arbitragem Clássico das Emoções (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz enfrenta o Náutico neste domingo (22), às 18h, no Estádio dos Aflitos, em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal. O confronto será decisivo para a equipe coral, que precisa da vitória para seguir vivo na competição: triunfo por um gol leva a disputa para os pênaltis, enquanto vitória por dois ou mais garante classificação direta. Já o Timbu se classifica mesmo com empate.

Diante da importância da partida, a diretoria do Santa Cruz solicitou à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) a presença de um árbitro de fora do estado, do quadro da FIFA, alegando déficit de árbitros qualificados em Pernambuco. No entanto, o clube ainda não efetuou o pagamento da arbitragem, que deve ser realizado até as 12h desta sexta-feira (20). Caso contrário, a partida será apitada por árbitros locais.

“O Santa Cruz solicitou para os dois jogos. No primeiro, a CBF escalou árbitro e o clube pagou como exigido. Para este, ainda não houve pagamento. O clube pode desistir do pedido até hoje, se desejar”, explicou o presidente da FPF, Evandro Carvalho.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

O pedido do Santa Cruz vem após críticas à arbitragem no clássico da primeira fase, quando o Náutico goleou por 4 a 0. Na ocasião, o árbitro Rodrigo Pereira foi alvo de fortes críticas, principalmente pela expulsão de Matheus Vinícius. Já no primeiro jogo da semifinal, a partida foi conduzida pelo carioca Bruno Arleu, do quadro da FIFA, sem grandes polêmicas.