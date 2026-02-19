Santa Cruz definirá escolha de novo técnico só após Campeonato Pernambucano
Santa Cruz adia decisão sobre novo técnico até o fim do Pernambucano
Publicado: 19/02/2026 às 12:47
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
O Santa Cruz seguirá sem técnico efetivo até o término do Campeonato Pernambucano. Desde a saída de Marcelo Cabo no fim de janeiro, o auxiliar Fábio Cortez permanece à frente do time como interino, comandando a equipe durante as partidas do estadual.
Marcelo Fernandes, considerado o mais experiente da lista, tem passagens por clubes tradicionais como Santos, Guarani e Corinthians, e recentemente estava sem clube após deixar a Ponte Preta. Claudinei Oliveira, que também não tem vínculo desde o fim do ano passado, optou por não assumir equipes durante o estadual em andamento. Já Jerson Testoni, atualmente no Atlético Piauiense, segue empregado até o encerramento de seu trabalho na competição.
A decisão sobre o novo técnico deve ser anunciada somente após a conclusão do Pernambucano. Consequentemente, o escolhido terá pouco tempo de preparar a equipe tricolor para os desafios da temporada.