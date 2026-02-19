Santa Cruz definirá escolha de novo técnico só após Campeonato Pernambucano

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz seguirá sem técnico efetivo até o término do Campeonato Pernambucano. Desde a saída de Marcelo Cabo no fim de janeiro, o auxiliar Fábio Cortez permanece à frente do time como interino, comandando a equipe durante as partidas do estadual.

A diretoria coral mantém cautela na escolha do novo comandante e trabalha para que ele esteja à frente da equipe já na estreia da Copa do Brasil, marcada para 5 de março contra o Sousa. Entre os nomes preferidos do clube estão Claudinei Oliveira, Marcelo Fernandes e Jerson Testoni.

Marcelo Fernandes, considerado o mais experiente da lista, tem passagens por clubes tradicionais como Santos, Guarani e Corinthians, e recentemente estava sem clube após deixar a Ponte Preta. Claudinei Oliveira, que também não tem vínculo desde o fim do ano passado, optou por não assumir equipes durante o estadual em andamento. Já Jerson Testoni, atualmente no Atlético Piauiense, segue empregado até o encerramento de seu trabalho na competição.

A decisão sobre o novo técnico deve ser anunciada somente após a conclusão do Pernambucano. Consequentemente, o escolhido terá pouco tempo de preparar a equipe tricolor para os desafios da temporada.

