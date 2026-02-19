Dodô e Patrick Allan no centro das atenções no clássico Náutico x Santa Cruz por vaga na final

Dodô e Patrick Allan se enfrentam no Clássico das Emoções: duelo de meias e destaques do Campeonato Pernambucano

Dodô e Patrick Allan, meia de Náutico e Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Clássico das Emoções ganha um capítulo especial neste domingo (22), às 18h, nos Aflitos. Além da vaga na final do Campeonato Pernambucano 2026 e da possibilidade de garantir presença na Copa do Nordeste 2027, a partida colocará frente a frente dois dos meias mais importantes do torneio: Dodô, do Náutico, e Patrick Allan, do Santa Cruz.

O Timbu chega com vantagem mínima após vencer o jogo de ida por 1 a 0 e pode se classificar com empate. Já a Cobra Coral precisará buscar a vitória por um gol para levar a decisão aos pênaltis ou por dois para avançar direto à final.

Pelo lado alvirrubro do duelo, Dodô chega como um dos principais jogadores do Estadual de 2026. Recém-chegado aos Aflitos vindo do Vila Nova, o meio-campista correspondeu rapidamente às expectativas e vem atuando em alto nível no ataque do Náutico.

Em apenas seis jogos na competição, Dodô já conta com três gols marcados e três assistências distribuídas, totalizando uma participação para gol por jogo. A Cobra Coral, inclusive, foi uma das vítimas do meia, quando o jogador fez um gol e deu uma assistência na goleada por 4 a 0 no Clássico das Emoções da primeira fase.

Para além dos números e aspectos técnicos, o camisa 10 do Náutico também chama atenção pela alta intensidade durante os jogos. O articulador vem sendo peça central na engrenagem ofensiva dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, sendo também responsável por potencializar os outros jogadores de ataque.

Dodô vem participando diretamente do grande momento ofensivo vivido pelo Náutico neste início de temporada. O Timbu já conta com 20 gols marcados em apenas oito jogos do Campeonato Pernambucano, com o meia de 24 anos sendo arma importante neste sistema.

Do outro lado, Patrick Allan, do Santa Cruz, chega com motivação extra. Vindo justamente do rival Náutico, o meia vem correspondendo às expectativas: em 10 jogos, participou diretamente de quatro gols — marcou em partidas contra Jaguar e Decisão e distribuiu duas assistências.

O meia pode ser arma fundamental por sua capacidade de encontrar jogadores em profundidade, atacando a linha alta do Náutico, e nas bolas paradas, tornando-se uma presença ofensiva constante para o Tricolor do Arruda. Além disso, com a chegada de Willian Júnior, que também se destaca com cinco participações diretas, Patrick Allan tem ao seu lado um companheiro para realizar suas jogadas e aumentar a criatividade do meio-campo coral.

O duelo entre Dodô e Patrick Allan promete ser decisivo, com cada passe, drible e finalização podendo definir a vaga na grande final do Campeonato Pernambucano.

