Ariel Nahuelpán deixa departamento médico e inicia transição física no Santa Cruz

Ariel, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Após longo período afastado, o atacante Ariel Nahuelpán finalmente deixou o departamento médico do Santa Cruz e deu início ao processo de transição física. O jogador, que sofreu com contusão na panturrilha e chegou a se tratar na Argentina, seu país natal. No entanto, o centroavante ainda não tem data para estrear em 2026.

Em contato do, o diretor médico do Santa Cruz, Dr. Antônio Mário Valente, confirmou que Ariel está liberado para retomar os treinos, mas ainda precisa evoluir fisicamente para disputar partidas oficiais.

Com a saída de Thiago Galhardo, a expectativa era que Ariel Nahuelpán assumisse a titularidade do ataque tricolor, mas a vaga de centroavante ficou com Quirino, que enfrenta duras críticas da torcida, mas segue sendo opção no time titular.

Semifinal do Pernambucano

O Santa Cruz busca reverter a derrota por 1 a 0 na ida da semifinal do Pernambucano, na Arena de Pernambuco. Na volta, nos Aflitos, uma vitória por dois gols ou mais garante a classificação direta para a final, enquanto uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. O Náutico se classifica em caso de empate. Além da vaga na final, o confronto também vale classificação para a Copa do Nordeste 2027.

