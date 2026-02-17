Jogador do Santa Cruz, emprestado ao ABC, sofre acidente na BR-101

O atacante Thiaguinho estava acompanhado de sua esposa no momento do acidente

Acidente de carro com atacante Thiaguinho, do Santa Cruz (Reprodução e Rafael Vieira)

O atacante Thiaguinho, do Santa Cruz e atualmente emprestado ao ABC, e a esposa dele ficaram feridos em um acidente registrado na manhã desta terça-feira de Carnaval (17), na BR-101, entre Canguaretama e Goianinha, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu dois veículos, um HB20 e um Corsa, e ocorreu no sentido João Pessoa–Natal. Após uma colisão traseira, o carro de Thiaguinho pegou fogo e ficou com perda total.

Quatro pessoas estavam envolvidas na ocorrência, sendo que Thiaguinho sofreu ferimentos leves, enquanto sua esposa teve ferimentos mais graves. Ela foi socorrida inicialmente ao Hospital de Canguaretama e depois transferida para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, mas os veículos pararam fora da pista e o tráfego não foi prejudicado. Thiaguinho retornava de Recife para Natal no momento do acidente.

Segundo a assessoria do ABC, o casal já recebeu alta e passa bem em casa. “O atleta estava acompanhado de sua esposa no momento do acidente. Os dois foram encaminhados ao hospital, passaram por exames médicos e foram liberados. Eles passam bem e já estão em casa”, escreveu o ABC, em nota oficial.

No fim de 2025, o Santa Cruz emprestou o atacante Thiaguinho para o ABC até o fim de 2026. O jogador, que teve 70% dos direitos econômicos adquiridos pelo Tricolor junto ao Jacuipense no começo de 2025, mantém contrato com o Santa Cruz até 2027.

Confira nota oficial do ABC:

O ABC Futebol Clube vem por meio deste, informar que o atacante Thiaguinho se envolveu em um acidente automobilístico na manhã desta terça-feira (17), na BR-101, em Canguaretama (RN), quando retornava de Recife (PE) para se apresentar ao Mais Querido.

O atleta estava acompanhado de sua esposa no momento do acidente. Os dois foram encaminhados ao hospital, passaram por exames médicos e foram liberados. Eles passam bem e já estão em casa.

Thiaguinho e a esposa estão recebendo todo o apoio da diretoria nesse momento e continuarão sendo acompanhados pelos profissionais do Departamento Médico alvinegro.