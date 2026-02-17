Mercado aberto: Santa Cruz ganha cenário favorável na busca por novo treinador; entenda

Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta (Marcos Ribolli/PontePress)

Sem técnico desde o fim de janeiro, o Santa Cruz segue cauteloso no mercado em busca de um novo comandante. Enquanto a diretoria avalia opções, o auxiliar Fábio Cortez permanece à frente do Tricolor do Arruda até a conclusão do Pernambucano.

Após a saída de Marcelo Cabo, o departamento de futebol coral fez contatos com uma lista de técnicos. Entre eles estão os nomes de Marcelo Fernandes, Luizinho Vieira e Jerson Testoni. Dos três, dois estão atualmente livres no mercado, o que favorece o avanço das negociações.

Marcelo Fernandes, considerado o nome mais experiente da lista, estava na Ponte Preta durante as primeiras sondagens. O treinador soma passagens por clubes de tradição como Santos, Guarani e Corinthians. Apesar de ter conquistado o acesso e o título da Série C com a Macaca, deixou o clube após o rebaixamento no Campeonato Paulista e, no momento, está disponível no mercado.

Outro nome que ficou livre foi o de Luizinho Vieira. O treinador foi desligado do Confiança depois da derrota no clássico diante do Sergipe. Luizinho tem identificação com o Santa Cruz, onde atuou como jogador. O profissional ganhou destaque como treinador ao comandar o Amazonas na campanha do título da Série C em 2023. Em 2024, foi vice-campeão da Copa do Nordeste pelo Confiança.

Já Jerson Testoni é o único que segue empregado. O treinador comandou o Atlético Piauiense, que garantiu vaga na semifinal do Estadual e ocupou a segunda colocação na primeira fase do Campeonato Piauiense.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A diretoria coral mantém a cautela na definição do novo treinador, priorizando um perfil alinhado ao projeto de reformulação do futebol. A escolha é considerada estratégica para a Série C do Campeonato Brasileiro, principal objetivo da temporada.

