Árbitro relata arremessos de copos pela torcida do Santa Cruz no clássico contra o Náutico
Torcida do Santa Cruz é registrada por arremessos de copos em clássico contra o Náutico
Publicado: 12/02/2026 às 10:34
Dodô, meia do Náutico ( Rafael Vieira)
O clássico entre Santa Cruz e Náutico, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano e disputado na Arena Pernambuco, foi marcado pelo arremesso de copos no gramado, registrado em súmula pelo árbitro FIFA Bruno Arleu de Araújo. O episódio ocorreu mesmo com torcida única, composta apenas por tricolores.
Ainda conforme o documento oficial, os objetos teriam sido lançados do setor onde estava posicionada a torcida do Santa Cruz, atrás do gol localizado à direita das cabines de transmissão.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
“Informo que aos 2 minutos do 2° tempo foi arremessado um copo com líquido dentro da área penal do gol situado do lado direito das cabines de transmissão, durante o ataque da equipe do Náutico. Também aos 14 minutos do 2° tempo, após a marcação de uma falta a favor da equipe do Náutico, foi arremessado um copo com líquido na minha direção (Árbitro da partida), não vindo a me atingir. Informo ainda que ambas situações, os arremessos foram oriundos da torcida do Santa Cruz, que estava situada atrás do gol do lado direito das cabines de transmissão” escreveu o árbitro na súmula.
O caso se soma a outro registro envolvendo o Santa Cruz no mesmo campeonato. No primeiro encontro entre as equipes, ainda na fase inicial do Estadual, também houve arremesso de objetos no campo, incluindo copos, sandálias e partes de assentos. Na ocasião, o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco aplicou multa de R$ 2 mil ao Santa Cruz.
A decisão da vaga na final será no dia 22, nos Aflitos. A Cobra Coral precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente ou por um gol para levar a disputa aos pênaltis. Já o Timbu se classifica com um empate.