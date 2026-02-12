Árbitro relata arremessos de copos pela torcida do Santa Cruz no clássico contra o Náutico

Dodô, meia do Náutico ( Rafael Vieira)

O clássico entre Santa Cruz e Náutico, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano e disputado na Arena Pernambuco, foi marcado pelo arremesso de copos no gramado, registrado em súmula pelo árbitro FIFA Bruno Arleu de Araújo. O episódio ocorreu mesmo com torcida única, composta apenas por tricolores.

De acordo com o relato do árbitro, o primeiro objeto foi lançado aos dois minutos do segundo tempo, caindo dentro da área durante um ataque da equipe alvirrubra. O segundo episódio ocorreu aos 14 minutos da etapa final, após a marcação de uma falta a favor do Náutico. Segundo Bruno Arleu, o copo foi arremessado em sua direção, mas não chegou a atingi-lo.

Ainda conforme o documento oficial, os objetos teriam sido lançados do setor onde estava posicionada a torcida do Santa Cruz, atrás do gol localizado à direita das cabines de transmissão.

“Informo que aos 2 minutos do 2° tempo foi arremessado um copo com líquido dentro da área penal do gol situado do lado direito das cabines de transmissão, durante o ataque da equipe do Náutico. Também aos 14 minutos do 2° tempo, após a marcação de uma falta a favor da equipe do Náutico, foi arremessado um copo com líquido na minha direção (Árbitro da partida), não vindo a me atingir. Informo ainda que ambas situações, os arremessos foram oriundos da torcida do Santa Cruz, que estava situada atrás do gol do lado direito das cabines de transmissão” escreveu o árbitro na súmula.

O caso se soma a outro registro envolvendo o Santa Cruz no mesmo campeonato. No primeiro encontro entre as equipes, ainda na fase inicial do Estadual, também houve arremesso de objetos no campo, incluindo copos, sandálias e partes de assentos. Na ocasião, o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco aplicou multa de R$ 2 mil ao Santa Cruz.

A decisão da vaga na final será no dia 22, nos Aflitos. A Cobra Coral precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente ou por um gol para levar a disputa aos pênaltis. Já o Timbu se classifica com um empate.