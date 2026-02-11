'Temos condições de reverter o placar', diz técnico do Santa Cruz após derrota para o Náutico

Fábio Cortez, técnico do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz sofreu um revés no clássico diante do Náutico, por 1 a 0, nesta quarta-feira (11), na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026. O gol da vitória alvirrubra foi marcado por Paulo Sérgio, dando ao Timbu uma vantagem importante para o duelo de volta.

Mesmo com a derrota, o técnico do Santa Cruz, Fábio Cortez, mantém a confiança na equipe tricolor. “Cada jogo é uma história diferente. No primeiro tempo saímos da nossa característica e sentimos a pressão deles, mas no intervalo ajustamos a equipe e no segundo tempo jogamos muito bem”, avaliou.

Sobre a classificação, Cortez reforçou que não tem nada definido na semifinal: “Está aberto. Mostramos que somos um time aguerrido, que luta. Eu acredito que temos totais condições de reverter esse placar na casa deles, mesmo com a torcida contra”, destacou.

No jogo de volta, marcado para domingo, 22 de fevereiro, às 18h, nos Aflitos, o Santa Cruz precisará vencer para avançar à final. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória por dois gols ou mais garante classificação direta. O Náutico pode se classificar mesmo com um empate.

Além da vaga na final, o confronto também vale classificação para a Copa do Nordeste 2027, aumentando a pressão sobre as duas equipes.

