Renato mantém confiança do Santa Cruz mesmo após revés no clássico contra Náutico

Renato vê jogo aberto e prega otimismo após derrota do Santa Cruz
Publicado: 11/02/2026 às 22:41
Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz foi derrotado pelo Náutico, por 1 a 0, nesta quarta-feira (11), na Arena Pernambuco, em partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026. O gol da vitória do Timbu foi marcado por Paulo Sérgio, dando à equipe alvirrubra uma vantagem importante para o confronto de volta.
Com a derrota, a Cobra Coral precisará vencer o jogo de volta para ter chances de chegar à final. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória por dois gols garante a classificação direta. Já o Náutico pode se classificar mesmo com um empate no duelo de volta.
O confronto decisivo acontece no domingo, 22 de fevereiro, às 18h, nos Aflitos. Além da vaga na final do Pernambucano, o jogo também vale uma classificação para a Copa do Nordeste 2027, aumentando a pressão sobre as duas equipes.