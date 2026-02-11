Renato mantém confiança do Santa Cruz mesmo após revés no clássico contra Náutico

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz foi derrotado pelo Náutico, por 1 a 0, nesta quarta-feira (11), na Arena Pernambuco, em partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026. O gol da vitória do Timbu foi marcado por Paulo Sérgio, dando à equipe alvirrubra uma vantagem importante para o confronto de volta.

Apesar do resultado negativo, o atacante Renato, do Santa Cruz, manteve o otimismo e destacou que a decisão ainda não está definida.“Foi um jogo aberto, tanto no primeiro tempo para eles, como no segundo tempo para nós. Ainda não acabou. Vamos ter um tempo para trabalhar, ajustar a equipe e buscar um bom resultado no próximo jogo.”

Com a derrota, a Cobra Coral precisará vencer o jogo de volta para ter chances de chegar à final. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória por dois gols garante a classificação direta. Já o Náutico pode se classificar mesmo com um empate no duelo de volta.

O confronto decisivo acontece no domingo, 22 de fevereiro, às 18h, nos Aflitos. Além da vaga na final do Pernambucano, o jogo também vale uma classificação para a Copa do Nordeste 2027, aumentando a pressão sobre as duas equipes.

