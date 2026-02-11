Confira estado do gramado da Arena de Pernambuco momentos antes de Santa Cruz x Náutico

Antes de reviravolta, havia sido declarado que o estádio não estaria apto para receber o jogo devido às condições do gramado

Arena de Pernambuco (CORTESIA )

Alvo central de polêmicas que antecederam o Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico, o gramado da Arena de Pernambuco apresentou problemas no aspecto visual momentos antes da bola rolar.

Nas imagens antes do jogo, é possível notar o aspecto amarelado em que o gramado se encontra, além dos desníveis e contrastes do piso em todo o campo de jogo.

Antes da reviravolta para o clássico ocorrer na Arena, havia sido declarado que o estádio não estaria apto para receber o jogo desta quarta-feira (11) devido à não recuperação do gramado em tempo hábil.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



Confira: