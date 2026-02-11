Santa Cruz encaminha contratação do atacante Eron, ex-Vegalta Sendai, do Japão

Eron, atacante do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz está muito próximo de oficializar a contratação do atacante Eron, de 27 anos, para a sequência da temporada. O jogador, que estava no Vegalta Sendai, do Japão, já se encontra no Recife e realiza exames físicos no Arruda. Caso seja aprovado, assinará contrato com o Tricolor do Arruda.

Uma imagem de Eron vestindo a camisa coral no Arruda chegou a circular nas redes sociais, aumentando as especulações sobre o acerto iminente.

Revelado pelo Vitória, clube onde iniciou a carreira profissional, o atacante acumula passagens por Sampaio Corrêa, ABC e Caxias no futebol brasileiro. Nas duas últimas temporadas, defendeu o Vegalta Sendai, somando 55 partidas, com sete gols marcados e quatro assistências.

Eron chega ao Santa Cruz para suprir uma necessidade imediata no setor ofensivo. Com características de centroavante de mobilidade, deve ser o substituto de Quirino. A movimentação no mercado também ocorre em meio à ausência do argentino Ariel Nahuelpán, afastado por tempo indeterminado devido a uma lesão na panturrilha.

Vale destacar que Eron não poderá atuar no Campeonato Pernambucano. Assim, o centroavante chega para reforçar o Santa Cruz exclusivamente nas disputas da Copa do Brasil e da Série C do Campeonato Brasileiro, competições que passam a ser o foco do clube na sequência da temporada.

