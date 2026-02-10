Santa Cruz anuncia ingressos promocionais contra Náutico pela semifinal do Pernambucano

Torcida do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz iniciou a venda de ingressos com valores promocionais para o Clássico das Emoções contra o Náutico, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. A partida será disputada nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Pernambuco.

Segundo o clube, todos os ingressos estarão sendo comercializados pelo valor de meia-entrada. As entradas já estão disponíveis para compra por meio da plataforma FutebolCard.

Em publicação nas redes sociais, o Tricolor convocou sua torcida para apoiar a equipe no confronto decisivo. “Quarta-feira é dia do morro descer. Com valores promocionais, os ingressos já estão disponíveis na FutebolCard”, escreveu o clube.

O clássico será realizado com torcida única. Por determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), apenas torcedores do Santa Cruz poderão comparecer ao estádio, não sendo permitida a presença da torcida do Náutico.

Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor do estádio. Para os setores Norte/Sul Inferior e Leste Inferior, o preço é de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 20 para sócios do clube. Já no setor Oeste Premium, os ingressos custam R$ 40 (meia-entrada) e R$ 30 para sócios.