Santa Cruz ganha reforço com o retorno do zagueiro Eurico para a semifinal contra Náutico

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz terá o retorno de um importante jogador para a semifinal do Campeonato Pernambucano. O zagueiro Eurico, que ficou de fora por causa de uma lesão na coxa, está recuperado e deve voltar à titularidade no duelo contra o Náutico, marcado para esta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Pernambuco. A presença do defensor traz uma esperança a mais para o time do Tricolor do Arruda, que busca uma vaga na final do estadual.

Após a classificação contra o Decisão pela segunda fase do Estadual, o técnico interino Fábio Cortez confirmou o retorno de Eurico à equipe titular. "Eurico no próximo jogo estará retornando à equipe, já está apto", afirmou o treinador.

A expectativa é que o zagueiro ocupe sua vaga na defesa, posição que foi temporariamente preenchida por Ianson, desde que Eurico sofreu uma lesão de grau um no músculo posterior da coxa esquerda durante o clássico contra o Sport, no dia 31 de janeiro.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Naquela partida, Eurico teve de ser substituído no intervalo, e Ianson passou a formar a dupla de zaga com Matheus Vinícius. Juntos, os dois ajudaram o Santa Cruz a avançar para a semifinal, mas a volta de Eurico traz experiência e segurança ao setor defensivo, algo crucial em uma fase decisiva do campeonato.

O confronto de volta está agendado para o dia 22 de fevereiro, no domingo, às 18h, no estádio dos Aflitos.

