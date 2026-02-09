Arena Pernambuco e Santa Cruz se entendem para clássico no estádio; FPF aguarda documento

Após impasse sobre gramado, Arena assume realização do jogo e Tricolor se responsabiliza tecnicamente pela partida; FPF aguarda garantia sobre condições do campo

Arena de Pernambuco nesta segunda-feira, 9 de fevereiro (Cortesia)

A novela envolvendo o local da ida da semifinal entre Santa Cruz e Náutico ganhou uma nova reviravolta na noite desta segunda-feira (9). Após ter o pedido de adiamento negado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e anunciar que recorreria ao TJD-PE, a Cobra Coral recebeu a confirmação, por meio de nota da Arena de Pernambuco, de que o Clássico das Emoções poderá ser realizado no estádio.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Mais cedo, o Santa Cruz havia informado que buscava a mudança da data da partida para o dia 18 de fevereiro, alegando a indisponibilidade da Arena nesta semana devido às condições do gramado. O Arruda, por sua vez, só poderia receber o confronto com portões fechados, por falta de laudos para presença de público.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, explicou que a entidade aguarda documentação oficial para validar a mudança. Segundo ele, a federação solicitou que o clube formalizasse a indicação do estádio. Agora, cabe à Arena encaminhar um ofício "declarando que o gramado está em condições de ter jogo" e autorizando a realização da partida no local.

Evandro detalhou ainda que existe um prazo operacional para que tudo seja oficializado.

“Nosso expediente normal vai até 19h e o plantão vai até 21 horas”, afirmou, indicando que a regularização precisa ocorrer dentro desse intervalo para que não haja entraves burocráticos. “Esse é o procedimento. Se for isso, sem problema”, completou, sinalizando que, cumpridas as exigências formais, a partida poderá ocorrer na Arena.

No comunicado divulgado à noite, a Arena de Pernambuco confirmou que receberá o duelo válido pela ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. Segundo a nota, a decisão foi tomada após diálogo entre a diretora-presidente do equipamento, Missionária Michele Collins, e o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues.

De acordo com a Arena, o clube coral se comprometeu a assumir integralmente a responsabilidade técnica pela partida, considerando as atuais condições do gramado. Assim, eventuais decisões ou ocorrências relacionadas à condução técnica do jogo ficarão sob responsabilidade do Santa Cruz e de sua comissão técnica.

Ainda segundo o estádio, houve a sugestão técnica de alteração da data para a próxima semana, proposta que não foi acatada pela FPF. Diante disso, o entendimento entre Arena e clube foi definido como alternativa para garantir a presença da torcida coral.

O confronto de volta entre Santa Cruz e Náutico está mantido para o dia 22 de fevereiro (domingo), às 18h. Já a outra semifinal do Estadual será disputada entre Retrô e Sport.

Confira na íntegra a nota da Arena Pernambuco:

A Arena de Pernambuco informa que o Santa Cruz Futebol Clube jogará nesta quarta-feira (11) no equipamento, em partida válida pela semifinal do Campeonato Pernambucano.

Em um gesto de solidariedade ao clube e, principalmente, à sua gigantesca torcida, a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Missionária Michele Collins, conversou com o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e, a partir desse diálogo, foi definida a realização da partida no estádio.

Durante a conversa, o Santa Cruz se comprometeu a assumir integralmente a responsabilidade técnica pela partida, considerando as condições atuais do gramado. Assim, quaisquer decisões ou ocorrências relacionadas à condução técnica do jogo ficarão sob responsabilidade do clube e de sua comissão técnica.

A Arena de Pernambuco apresentou sugestão técnica para a mudança da data do jogo para a próxima semana, que não pôde ser acatada pela Federação Pernambucana de Futebol. Diante desse contexto, o entendimento entre as partes foi a solução encontrada para garantir que a torcida coral pudesse comparecer e apoiar o time, como sempre faz.

O Santa Cruz possui uma das principais torcidas do país, e a Arena de Pernambuco reforça seu compromisso com o diálogo institucional, o futebol pernambucano e o acolhimento dos torcedores.