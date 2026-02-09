FPF confirma Santa Cruz x Náutico nesta quarta-feira (11) no Arruda; confira datas e horários das semifinais
A entidade divulgou nesta segunda-feira (9) a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Pernambucano de 2026
Publicado: 09/02/2026 às 17:24
Duelo entre Santa Cruz x Decisão pelo Campeonato Pernambucano no Arruda (Rafael Melo/FPF)
Após imbróglio e indefinições, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou oficialmente nesta segunda-feira (9) a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Pernambucano de 2026. O clássico entre Santa Cruz e Náutico foi confirmado para esta quarta-feira (11), às 19h, no estádio do Arruda, que não contará com a presença de público devido à falta de laudos do estádio.
O jogo de volta do Clássico das Emoções acontece após a pausa para o Carnaval e ocorrerá no dia 22 de fevereiro (domingo), às 18h, no estádio dos Aflitos.
Na outra semifinal, Retrô e Sport realizam o jogo de ida da classificatória nesta quinta-feira (12), às 17h, no estádio dos Aflitos. A partida de volta está marcada para o dia 21 de fevereiro (sábado), às 16h30, na Ilha do Retiro.
Tabela das semifinais do Pernambucano
Ida
Santa Cruz x Náutico – 11/02 (quarta-feira) – 19h – Arruda
Retrô x Sport – 12/02 (quinta-feira) – 17h – Aflitos
Volta
Sport x Retrô – 21/02 (sábado) – 16h30 – Ilha do Retiro
Náutico x Santa Cruz – 22/02 (domingo) – 18h – Aflitos