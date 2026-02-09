Santa Cruz oficializa pedido de adiamento de jogo contra o Náutico pela semifinal do Pernambucano

O Santa Cruz busca que o jogo de ida ocorra no dia 18 de fevereiro na Arena de Pernambuco

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz oficializou nesta segunda-feira (9) o pedido de adiamento da partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Náutico. A Cobra Coral busca que o Clássico das Emoções ocorra no dia 18 de fevereiro (quarta-feira), na Arena de Pernambuco.

A argumentação do clube tricolor se baseia na indisponibilidade da Arena para receber o duelo nesta quarta-feira (11), data original do jogo, devido às condições do gramado. A própria administração do estádio confirmou que o local estará apto para sediar confrontos nos dias 18 e 19 de fevereiro.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, já adiantou que o pedido do Santa Cruz será indeferido pelo próprio mandatário.

Com o adiantamento improvável, Santa Cruz e Náutico deverão se enfrentar de fato nesta quarta-feira. Sem conseguir um estádio em tempo hábil, a Cobra Coral deverá mandar o jogo no estádio do Arruda com os portões fechados, devido à falta de laudos para receber público.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.