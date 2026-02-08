Santa Cruz x Decisão: onde assistir, horário e escalações em jogo de volta da 2º fase do Pernambucano

Santa Cruz e Decisão se enfrentam neste domingo (08), às 18h, no estádio do Arruda, pela jogo de volta da segunda fase do Pernambucano

Israel, lateral do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

Em confronto decisivo, o Santa Cruz encara o Decisão neste domingo (08), às 18h, no estádio do Arruda - com portões fechados, pelo jogo de volta da segunda fase do Campeonato Pernambucano. O confronto, de caráter eliminatório, vale não apenas uma vaga na semifinal da competição, mas também a classificação para a Copa do Brasil de 2027.

Inicialmente marcado para a Arena Pernambuco, o duelo foi transferido em razão do péssimo estado do gramado do estádio da Copa. Sem os laudos estruturais exigidos, o Santa Cruz obteve apenas a liberação do Arruda para sediar a partida com portões fechados.

No jogo de ida, realizado no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana, o Santa Cruz levou a melhor ao vencer o Decisão por 2 a 1. Com o resultado, a Cobra Coral joga pelo empate para garantir a classificação. Já o Cacique precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais gols para avançar diretamente.

Para a partida decisiva, o Tricolor do Arruda terá desfalques importantes. O zagueiro Eurico está fora após sofrer uma lesão grau 1 na posterior da coxa, enquanto o atacante Ariel segue em recuperação de uma lesão na panturrilha. Em contrapartida, o atacante Renato deve ficar à disposição no banco de reservas.

Apesar da vantagem, o discurso no lado tricolor é de cautela. “Ficamos felizes com a vitória, porque nos dá a condição de poder decidir em casa. Mas nada está ganho. Sabemos que é um adversário perigoso, que tenta até o final. É jogar e construir o placar dentro da nossa casa”, afirmou o técnico coral.

Do outro lado, o Decisão chega confiante após marcar um gol nos minutos finais do jogo de ida, mantendo vivas as chances de uma classificação inédita. Sob o comando de Kinho Forgiarini, a equipe busca repetir o bom desempenho fora de casa, onde já conquistou vitórias importantes contra Maguary e Retrô nesta edição do Estadual.

A expectativa é de um duelo equilibrado e tenso, mesmo sem a presença de público, com as duas equipes em busca de um lugar entre os quatro melhores do Pernambucano.



FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Israel, Ianson, Matheus Vinicius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Patrick Allan e Willian Júnior; Vitinho e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.

DECISÃO

João Gabriel; Kauan Diego, Victor Ramon, Kaio Bahia e Mateus Rodrigues; Fernando Portel, Éder Monteiro e Alexandre Melo; Pablo, Mosquito e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.

Local: Estádio do Arruda, no Recife

Horário: 18h

Árbitro: Hugo Figueiredo

Assistentes: Bruno Vieira e Manoel Barbosa

VAR: Nairon Pereira

Transmissão: TV Globo e do GOAT (Youtube)

