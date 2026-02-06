Arena admite que gramado está 'inadequado'; Santa Cruz critica falta de prioridade ao futebol profissional
Santa Cruz muda jogo para o Arruda após Arena Pernambuco declarar campo inadequado
Publicado: 06/02/2026 às 13:34
Arena Pernambuco (Divulgação)
O Santa Cruz enfrentará o Decisão neste domingo (08), às 18h, no Estádio do Arruda, com portões fechados, após a Arena Pernambuco declarar que seu gramado não está apto para a prática do futebol profissional. Inicialmente, a partida estava prevista para o estádio, mas o clube optou pela mudança diante das condições precárias do campo.
Em contato com representantes do Santa Cruz, o clube não escondeu a “chateação” e criticou a falta de prioridade da Arena Pernambuco com o futebol profissional do Estado, reforçando sua insatisfação com a situação.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
A administração do estádio, por sua vez, afirmou que “está realizando ações intensivas de recuperação do gramado, com tecnologia especializada e adubações específicas, para que o campo volte a receber partidas em condições adequadas o mais rápido possível”, concluiu.