Arena admite que gramado está 'inadequado'; Santa Cruz critica falta de prioridade ao futebol profissional

O Santa Cruz enfrentará o Decisão neste domingo (08), às 18h, no Estádio do Arruda, com portões fechados, após a Arena Pernambuco declarar que seu gramado não está apto para a prática do futebol profissional. Inicialmente, a partida estava prevista para o estádio, mas o clube optou pela mudança diante das condições precárias do campo.

Em nota oficial, a Arena Pernambuco informou que a intensa utilização recente, com cinco clubes atuando como mandantes, somada a eventos externos, comprometeu a qualidade do gramado. O estádio alertou que a situação atual apresenta “quantidade insuficiente de folhas de grama, alteração no quique da bola, na tração e na dinâmica do jogo”, aumentando o risco de lesões aos atletas.

Em contato com representantes do Santa Cruz, o clube não escondeu a “chateação” e criticou a falta de prioridade da Arena Pernambuco com o futebol profissional do Estado, reforçando sua insatisfação com a situação.

A administração do estádio, por sua vez, afirmou que “está realizando ações intensivas de recuperação do gramado, com tecnologia especializada e adubações específicas, para que o campo volte a receber partidas em condições adequadas o mais rápido possível”, concluiu.