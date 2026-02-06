Com negativa de Náutico e Sport, Santa Cruz confirma duelo no Arruda de portões fechados
Publicado: 06/02/2026 às 13:08
Ilha do Retiro e Aflitos, casa de Sport e Náutico, respectivamente (Rafael Vieira)
O Santa Cruz confirmou que vai enfrentar o Decisão nas quartas de final do Campeonato Pernambucano no Estádio do Arruda, neste domingo (08), às 18h, com portões fechados. A mudança de mando acontece após os rivais Sport e Náutico negarem a cessão de seus estádios, Ilha do Retiro e Aflitos, onde o clube havia tentado transferir a partida.
"Atualmente, o campo encontra-se inadequado para a prática do futebol profissional, apresentando alteração na dinâmica do jogo, o que prejudica a segurança e a qualidade técnica das partidas", escreveu a Arena Pernambuco, em nota oficial.
O Santa Cruz também busca junto ao Corpo de Bombeiros um Auto de Vistoria (AVCB) temporário para liberar o Arruda, mesmo sem público. Segundo o clube, a obtenção do documento não deve ser problema, já que o estádio foi liberado em situação semelhante na primeira fase, no duelo contra o Jaguar.