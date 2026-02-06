Duelo entre Santa Cruz e Decisão pode sair da Arena Pernambuco; entenda o cenário

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz busca realizar o confronto com o Decisão, válido pelo jogo de volta da segunda fase do Campeonato Pernambucano, no Estádio do Arruda. O clube solicitou ao Corpo de Bombeiros um Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) temporário, com o objetivo de poder atuar no reduto coral, mesmo que seja sem público. A medida foi tomada devido ao desgaste do gramado da Arena Pernambuco, que sofre com a alta frequência de jogos e eventos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Cast FC e confirmada pela reportagem do DP Esportes.

Em contato com o, o Corpo de Bombeiros informou que a regularização do estádio depende da apresentação de projeto contra incêndio e pânico, da instalação dos sistemas de segurança exigidos e da solicitação formal de vistoria pelo clube. Sem essas etapas concluídas, a partida não pode ser realizada legalmente no Arruda.

A Arena Pernambuco terá um evento neste sábado (07), o que aumenta a dificuldade para a manutenção do gramado. Recentemente, o Retrô, que também manda suas partidas no estádio, precisou transferir jogos para os Aflitos devido a conflitos de agenda.

Segundo Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), até o momento não houve comunicação formal do Santa Cruz solicitando a mudança de local. O clube tem até 48 horas antes do jogo para fazer a solicitação. Em casos de força maior, no entanto, a transferência pode ser aprovada até a véspera da partida.

O Santa Cruz já atuou no Arruda nesta temporada, na penúltima rodada da fase de grupos do Estadual, quando goleou o Jaguar por 6 a 0 em partida sem público.

Diante do cenário atual, a definição do estádio para o duelo com o Decisão ainda depende de questões burocráticas e da autorização do Corpo de Bombeiros, o que mantém o Arruda como uma possibilidade, mas longe de ser certeza.

