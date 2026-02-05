Técnico interino vê vitória do Santa Cruz como saldo positivo, mas alerta: 'Nada está ganho'

Fábio Cortez, interino do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz iniciou a segunda fase do Campeonato Pernambucano com vitória fora de casa, ao derrotar o Decisão por 2 a 1, nesta quinta-feira (28), no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. O resultado dá vantagem ao Tricolor do Arruda para o jogo de volta, que será disputado domingo (8), às 18h, na Arena Pernambuco.

O técnico interino Fábio Cortez avaliou a partida destacando o desempenho da equipe, mas também alertando que o trabalho ainda não está concluído.

“O mais importante foi a vitória no campo do adversário. O gramado não estava de acordo com o modelo do nosso jogo. Mas, mesmo assim conseguimos construir. Fizemos um grande primeiro tempo. Poderíamos ter um placar mais elástico, não fomos felizes em algumas finalizações. Mas, o saldo é positivo, estamos felizes com a vitória, porque nos dá condições de ter que decidir em casa, mas nada está ganho. A gente sabe que é um adversário perigoso, eles não desistem do jogo jamais, eles vão até o final tentando. Então, a gente precisa jogar e construir o placar dentro da nossa casa”, afirmou.

O treinador ainda ressaltou a força do adversário e a necessidade de manter a concentração para o jogo de volta. “A gente sabe que é um adversário perigoso, eles não desistem do jogo jamais, eles vão até o final tentando. Então, a gente precisa jogar e construir o placar dentro da nossa casa”, completou.

Sobre o segundo tempo, Cortez avaliou que a equipe manteve um bom desempenho, criando oportunidades, mas faltou precisão nas finalizações. “Eu acho que no segundo tempo, nós fizemos um bom segundo tempo também. Tivemos várias transições que poderiam ter saído o gol. Se tivéssemos um pouquinho mais de capricho, a gente poderia ter aumentado o placar. É natural a equipe adversário, perdendo por dois gols de diferença, preencher mais área. Estou muito feliz com as duas partes do jogo. A gente sabe que a gente precisa melhorar como sempre", destacou.

Com o resultado, o Santa Cruz precisa apenas de um empate para avançar às semifinais do Campeonato Pernambucano. Já o Decisão terá que vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois ou mais gols para se classificar diretamente. A vaga também garante ao vencedor participação na Copa do Brasil de 2027.

