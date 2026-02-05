Willian Júnior destaca vitória do Santa Cruz, mas alerta para jogo de volta contra o Decisão: 'Nada acabou'

Willian Júnior, meia do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz estreou com vitória na segunda fase do Campeonato Pernambucano ao derrotar o Decisão por 2 a 1, nesta quinta-feira (28), no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. O resultado fora de casa dá vantagem ao Tricolor para o jogo de volta. Autor de duas assistências na partida, Willian Junior comemorou o triunfo, mas ressaltou a importância de manter o foco para o duelo decisivo.

“Fico feliz pelas assistências e pela grande vitória fora de casa. Sabemos da dificuldade do jogo e do campo, mas viemos batalhar a todo momento. Ainda temos o jogo de volta, nada acabou. Continuamos muito concentrados para buscar a classificação no domingo”, afirmou.

O meia comentou sobre a parceria dentro de campo com Patrick Allan, destacando a importância de jogadores talentosos no time. “O Patrick Allan é um jogador de extrema qualidade. E assim, quando você tem um jogador de qualidade do seu lado, fica bem mais fácil jogar. A gente só tenta fazer o mais simples possível e não atrapalhar um ao outro, sabe? Automaticamente, a qualidade do Patrick, junto com um pouco da minha, faz com que a gente consiga se complementar”, explicou.

Com essa vitória, o Santa Cruz precisa apenas de um empate para garantir vaga nas semifinais do Estadual. Já o Decisão terá que vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois gols ou mais para se classificar diretamente.

O jogo de volta está marcado para domingo (8), às 18h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O vencedor assegura não apenas a vaga na semifinal, mas também a participação na Copa do Brasil de 2027.