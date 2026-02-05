Santa Cruz vence Decisão e larga na frente na segunda fase do Campeonato Pernambucano
Santa Cruz vence o Decisão em jogo de ida da 2º fase do Pernambucano
Publicado: 05/02/2026 às 18:34
Israel, lateral do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
O Tricolor do Arruda começou a segunda fase do Campeonato Pernambucano com vitória fora de casa. Nesta quinta-feira (28), o Santa Cruz derrotou o Decisão por 2 a 1, no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana, conquistando vantagem no confronto eliminatório. A partida teve atuações distintas da equipe tricolor em cada tempo. No primeiro, a Cobra Coral foi dominante, controlando a posse de bola e criando as melhores oportunidades. Israel e Matheus Vinícius marcaram, garantindo o resultado positivo.
O jogo de volta está marcado para o domingo (8), às 18h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Quem avançar garante vaga na semifinal do Estadual e também assegura um lugar na Copa do Brasil de 2027.
O JOGO
Mesmo fora de casa, o Santa Cruz começou a partida pressionando, impondo seu ritmo de jogo e acuando o Decisão. A primeira chance foi criada antes de o relógio completar um minuto, após falha na saída de bola. Quirino recuperou a posse, fintou o defensor e finalizou tentando encobrir o goleiro, mas o chute saiu fraco e a zaga do Decisão conseguiu cortar.
Em jogada pelo lado esquerdo, Alex Ruan evitou a saída de bola e tocou para Willian Júnior, que cruzou na área. Israel apareceu bem posicionado e finalizou de primeira, balançando as redes no Sesc Goiana: 1 a 0.
O Decisão teve a chance de empatar a partida. Em cruzamento pela direita, a bola chegou livre para Bambam, que acabou furando e desperdiçou uma boa oportunidade de igualar o placar.
Na sequência, em nova investida pela esquerda, Alex Ruan foi à linha de fundo e cruzou para a área. A defesa do Cacique afastou parcialmente, e a bola sobrou para Vitinho, que finalizou e acertou a trave. Em nova trama ofensiva, Vitinho deu bom passe para William Jr., que finalizou e obrigou João Gabriel a fazer boa defesa.
Em cobrança de falta de Willian Júnior, Matheus Vinícius subiu bem e cabeceou firme para o fundo das redes, ampliando o marcador: 2 a 0.
SEGUNDO TEMPO
A segunda etapa começou de forma diferente. Precisando buscar o resultado, o Decisão passou a se lançar mais ao ataque, mas sem criar grandes oportunidades. O Santa Cruz, por sua vez, manteve o controle da partida e passou a explorar as transições ofensivas.
Pouco a pouco, o Tricolor do Arruda começou a apresentar sinais de cansaço, repetindo o problema da última partida contra o Sport. Com poucas opções no banco de reservas, a equipe caiu de ritmo. Com isso, o Cacique cresceu em desempenho e passou a pressionar, apostando principalmente em cruzamentos na área.
Após muita pressão, o Decisão conseguiu descontar. Em troca de passes rápidos, a defesa do Santa Cruz rebateu, a bola sobrou para Lipek que acionou Bambam, que finalizou de primeira para o fundo das redes, diminuindo para 2 a 1.
O Tricolor do Arruda ainda teve a chance de ampliar o marcador. Matheus Castilho ficou cara a cara com o goleiro, mas finalizou fraco, desperdiçando boa oportunidade de aumentar a vantagem para o Santa Cruz.
FICHA DA PARTIDA:
DECISÃO 1
João Gabriel; Kauan Diego, Victor Ramon (Jonas), Rael e Mateus Rodrigues; Kayo Bahia, Fernando Portel e Alexandre Melo (Mário César); Pablo (Lipek), Mosquito (Richarles) e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.
SANTA CRUZ 2
Rokenedy; Israel (Gabriel Galhardo), Ianson, Matheus Vinicius e Alex Ruan (Rodrigues); Wagner Balotelli, Pedro Favela, Patrick Allan (Matheus Castilho) e Willian Júnior (Vini Hora); Vitinho (Pedro Costa) e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.
Local: Estádio Jose Dionísio do Carmo, em Goiana
Árbitro: Michelangelo Almeida
Assistentes: Ricardo Nunes e Túlio Caldas
4º Árbitro: Luiz Fernando
Cartões amarelo: Balotelli, Vitinho e Rokenedy (STA); Kauan Diego, Mateus Rodrigues, Fernando Portel e Mário (DEC)
Gols: Israel (12'/1º), Matheus Vinícius(44'/1º) (STA); Bambam (39'/2º)
Público total: 2.002 torcedores
Renda: R$ 55.450,00