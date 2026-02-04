diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Torcida

Indefinição: Decisão aguarda liberação de público para duelo contra o Santa Cruz

Torcida na expectativa: Decisão e Santa Cruz ainda sem confirmação de público

Paulo Mota

Publicado: 04/02/2026 às 12:04

Estádio Sesc Goiana (Rafael Lima / FPF-PE)

Indefinição! Decisão e Santa Cruz se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 16h30, no no estádio José Dionísio do Carmo, SESC Goiana, pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Pernambucano. Apesar da expectativa da torcida, ainda não há confirmação oficial sobre a presença de público.

Em contato da reportagem do DP Esportes com Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a venda de ingressos deverá começar ainda nesta quarta-feira (04). O último impasse é burocrático, envolvendo um contrato com a empresa de vigilância que atuará no estádio.

O DP Esportes também entrou em contato com o representante do Decisão, que informou que divulgará oficialmente o posicionamento nas redes sociais do clube até a data limite para o anúncio do jogo.

De acordo com a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), competições com atletas profissionais devem colocar ingressos à venda com pelo menos 48 horas de antecedência, garantindo tempo adequado para que os torcedores se organizem e tenham acesso às informações sobre preços e pontos de venda.

 

