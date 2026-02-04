Tabu em jogo: Santa Cruz nunca perdeu para o Decisão; veja o retrospecto do confronto

Patrick Allan, meia do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz entra em campo em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano defendendo um retrospecto favorável contra o Decisão, adversário no mata-mata da segunda fase da competição.

O retrospecto do confronto é favorável a Cobra Coral. Em três jogos oficiais entre as equipes, o Tricolor do Arruda soma duas vitórias e um empate, mantendo a invencibilidade diante do Decisão. O encontro mais recente aconteceu na rodada de abertura do Estadual deste ano, quando o Santa Cruz venceu por 3 a 0, na Arena Pernambuco.

A partida de ida será disputada nesta quinta-feira (05), às 16h30, no Sesc de Goiana, com mando de campo do Decisão. O jogo da volta acontece no domingo, às 18h, na Arena Pernambuco, com mando do Santa Cruz.

Veja o retrospectos de Santa Cruz e Decisão:

11.01.2026: Santa Cruz 3x0 Decisão (Arena Pernambuco)

11.01.2025: Santa Cruz 1x1 Decisão (Odilon Ferreira)

15.03.2020: Santa Cruz 2x1 Decisão (Arruda)

