Tabu em jogo: Santa Cruz nunca perdeu para o Decisão; veja o retrospecto do confronto
Santa Cruz mantém invencibilidade diante do Decisão
Publicado: 04/02/2026 às 13:33
Patrick Allan, meia do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
O Santa Cruz entra em campo em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano defendendo um retrospecto favorável contra o Decisão, adversário no mata-mata da segunda fase da competição.
A partida de ida será disputada nesta quinta-feira (05), às 16h30, no Sesc de Goiana, com mando de campo do Decisão. O jogo da volta acontece no domingo, às 18h, na Arena Pernambuco, com mando do Santa Cruz.
Veja o retrospectos de Santa Cruz e Decisão:
11.01.2026: Santa Cruz 3x0 Decisão (Arena Pernambuco)
11.01.2025: Santa Cruz 1x1 Decisão (Odilon Ferreira)
15.03.2020: Santa Cruz 2x1 Decisão (Arruda)