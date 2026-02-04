Rokenedy vê melhora no Santa Cruz e elogia comando de Fábio Cortez: 'Tem o grupo nas mãos'

Rokenedy, goleiro do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

Após mais uma derrota em clássico, o Santa Cruz tenta virar a página no Campeonato Pernambucano. O Tricolor do Arruda volta a campo nesta quinta-feira (05), às 16h30, quando enfrenta o Decisão, no estádio José Dionísio do Carmo, pelo jogo de ida da segunda fase do Estadual.

Em meio ao momento de instabilidade, o goleiro Rokenedy destacou a evolução da equipe tricolor e valorizou a permanência de Fábio Cortez no comando técnico. O auxiliar, de 51 anos, assumiu de forma interina nas últimas partidas e foi efetivado como treinador até o fim da competição.

Segundo o arqueiro, a continuidade do trabalho é fundamental para o grupo. “Foi melhor porque o Fábio já conhece todo o elenco. Se chegasse outro treinador, teria pouco tempo para implementar um estilo de jogo. A permanência dele foi muito boa. Ele tem o grupo nas mãos, conhece bem os atletas que têm e nós compramos a ideia de jogo dele”, afirmou.

Rokenedy também ressaltou o foco da equipe coral para a sequência da competição e garantiu que o elenco está mentalmente preparado para o confronto decisivo. “A cabeça da equipe está muito bem. Todos sabem onde queremos chegar. Agora o foco é somente nesse jogo contra o Decisão. Temos um objetivo principal e não adianta pensar lá na frente”, pontuou.

O goleiro reconheceu que o elenco vinha devendo em termos de atitude, mas avaliou que houve uma resposta positiva nos últimos jogos, apesar do resultado negativo no clássico. “Melhorou bastante coisa, principalmente a nossa postura. A gente conversou, todos juntos com a comissão, e conseguimos reagir. Infelizmente o resultado não veio, mas demos uma boa resposta. Agora é seguir para o próximo desafio”, completou.

O Santa Cruz busca um bom resultado fora de casa para ganhar vantagem na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano.