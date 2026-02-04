SAF que negociou com o Santa Cruz vive crise e pode rebaixar o América-RN no Potiguar

SAF que negociou com o Santa Cruz pode estar ligada a possível rebaixamento do América-RN no Potiguar

Jogadores do América de Natal ( Gabriel Leite/América de Natal)

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que, em 2022, chegou a negociar com o Santa Cruz, agora se encontra no centro de uma situação delicada no futebol potiguar: o grupo, responsável pela gestão do América de Natal, pode ver o clube ser rebaixado no Campeonato Estadual. Após perder pontos por escalação irregular, o Mecão enfrenta um cenário complicado.

Em 2022, quando o Santa Cruz anunciou oficialmente o desejo de se transformar em SAF, o clube deu os primeiros passos rumo à mudança de modelo de gestão. Escritórios especializados foram contratados para mapear o mercado e buscar investidores interessados em assumir o controle do futebol tricolor. Entre os grupos que apareceram estava um ligado ao Azuriz, que tinha como um de seus sócios o lateral Marcelo, então ainda jogador do Real Madrid.

Os representantes do grupo chegaram a vir ao Recife, visitaram o estádio do Arruda e o Centro de Treinamento Ninho das Cobras, mas as tratativas não avançaram e o negócio acabou não se concretizando. O que parecia ser apenas mais uma negociação frustrada no processo de implantação da SAF coral ganhou novos contornos nos anos seguintes.

O mesmo grupo de investidores acabou se estabelecendo no América de Natal, responsável pela gestão do futebol do clube potiguar. Agora, a SAF que um dia negociou com o Santa Cruz está no centro de um dos episódios mais delicados do Campeonato Potiguar.

Punido com a perda de 18 pontos por relacionar um jogador irregular — que ainda não possuía contrato profissional — o América-RN despencou na tabela. Antes líder da competição, com 10 pontos, o Mecão passou a ocupar a vice-lanterna, com –5 pontos, entrando de vez na zona de rebaixamento.

O cenário atual é dramático. Para evitar a queda à segunda divisão estadual, o América precisa vencer seus dois últimos jogos e, ao mesmo tempo, torcer contra adversários diretos. Um deles é o Globo FC, que tem apenas um ponto — justamente a pontuação máxima que o América ainda pode alcançar na primeira fase. Para sobreviver, o Dragão precisa que o Globo perca suas partidas restantes.

A ironia da situação está no fato de que o futuro do América-RN pode estar nas mãos de seu maior rival. O ABC, líder da competição com 13 pontos, enfrenta o Globo nesta quarta-feira (4), às 20h, no Frasqueirão. Uma vitória alvinegra é essencial para manter vivas as chances do Mecão.

Julgamento

O confronto acontece um dia antes do julgamento do caso que envolve o América-RN e o Potyguar Seridoense, ambos punidos pelo mesmo motivo. Enquanto isso, a SAF que um dia foi vista como alternativa de modernização para o Santa Cruz agora enfrenta questionamentos e pressão em Natal, em meio a uma crise esportiva que pode terminar em rebaixamento.

