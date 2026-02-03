Santa Cruz celebra 112 anos com homenagens e programação especial; confira
Santa Cruz completa 112 anos e pode ter seu último aniversário como clube associativo
Publicado: 03/02/2026 às 06:00
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz completa 112 anos nesta terça-feira, 3 de fevereiro, e a data será marcada por uma série de celebrações no Anfiteatro Aristófanes de Andrade, na sede do clube, no Arruda. Este poderá ser o último aniversário do Tricolor do Arruda como clube associativo, já que segue os trâmites para transformar a agremiação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
As comemorações começam cedo, com o toque de sirene às 6h, e seguem ao longo do dia, incluindo salva de fogos ao meio-dia. À tarde, será inaugurada uma placa comemorativa em homenagem ao cofundador Theophilo Almeida Baptista de Carvalho, o Lacraia, seguida de uma ceia regional às 18h30.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Um show pirotécnico está programado para às 19h14, antecedendo a Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, que terá início às 19h30. Entre os destaques da reunião estão o reconhecimento do hino oficial do clube, “O Mais Querido”, com participação de convidados como Dona Zezita (viúva de Capiba), Maestro Forró, André Rio e Getúlio Cavalcanti.
Também será realizada uma homenagem ao ator Carlos Francisco, conhecido por interpretar o projecionista tricolor “Seu Alexandre” no filme O Agente Secreto, do cineasta Kleber Mendonça Filho, indicado ao Oscar.
A programação do aniversário será concluída com uma missa em ação de graças às 20h30, celebrada pelo Bispo Auxiliar de Recife e Olinda, Dom Nereudo Freire, e concelebrada por diversos padres e bispos de Pernambuco, incluindo Dom Dino Marchió, Dom Limacedo Antônio, Padre Davi Gonçalves, Padre Acácio Alves, Padre Gilberto José, Padre João Bosco Costa Lima e Padre Douglas Severo de Moraes, além dos diáconos Flávio Nunes Lima e Hugo da Silva Santos.
Programação de anivérsario do Santa Cruz:
6h - Toque de sirene
12h - Salva de fogos e toque de sirene
18h - Inauguração da placa comemorativa de reconhecimento do cofundador Theophilo Almeida Baptista de Carvalho (Lacraia)
18h30 - Ceia regional
19h14 - Show pirotécnico e toque de sirene
19h30 - Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo:
- Reconhecimento do hino oficial do clube, a composição "O Mais Querido"
Convidados: Dona Zezita (viúva de Capiba), Maestro Forró, André Rio, Getúlio Cavalcanti
- Homenagem especial ao ator Carlos Francisco, pela brilhante interpretação do projecionista tricolor "Seu Alexandre", no filme "O Agente Secreto", do pernambucano Kleber Mendonça Filho, indicado ao Oscar.
20h30 - Missa em ação de graças pelos 112 anos do Santa Cruz Futebol Clube, pelo Bispo Auxiliar de Recife e Olinda, Dom Nereudo Freire.