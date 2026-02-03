Santa Cruz celebra 112 anos com homenagens e programação especial; confira

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz completa 112 anos nesta terça-feira, 3 de fevereiro, e a data será marcada por uma série de celebrações no Anfiteatro Aristófanes de Andrade, na sede do clube, no Arruda. Este poderá ser o último aniversário do Tricolor do Arruda como clube associativo, já que segue os trâmites para transformar a agremiação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

No aniversário anterior, os investidores marcaram presença nas celebrações. Neste ano, ainda não está confirmado se participarão dos eventos, embora continuem atuando nos bastidores para a transição do clube para o modelo SAF, com expectativa de assumir o controle da instituição até abril.

As comemorações começam cedo, com o toque de sirene às 6h, e seguem ao longo do dia, incluindo salva de fogos ao meio-dia. À tarde, será inaugurada uma placa comemorativa em homenagem ao cofundador Theophilo Almeida Baptista de Carvalho, o Lacraia, seguida de uma ceia regional às 18h30.

Um show pirotécnico está programado para às 19h14, antecedendo a Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, que terá início às 19h30. Entre os destaques da reunião estão o reconhecimento do hino oficial do clube, “O Mais Querido”, com participação de convidados como Dona Zezita (viúva de Capiba), Maestro Forró, André Rio e Getúlio Cavalcanti.

Também será realizada uma homenagem ao ator Carlos Francisco, conhecido por interpretar o projecionista tricolor “Seu Alexandre” no filme O Agente Secreto, do cineasta Kleber Mendonça Filho, indicado ao Oscar.

A programação do aniversário será concluída com uma missa em ação de graças às 20h30, celebrada pelo Bispo Auxiliar de Recife e Olinda, Dom Nereudo Freire, e concelebrada por diversos padres e bispos de Pernambuco, incluindo Dom Dino Marchió, Dom Limacedo Antônio, Padre Davi Gonçalves, Padre Acácio Alves, Padre Gilberto José, Padre João Bosco Costa Lima e Padre Douglas Severo de Moraes, além dos diáconos Flávio Nunes Lima e Hugo da Silva Santos.



Programação de anivérsario do Santa Cruz:

6h - Toque de sirene

12h - Salva de fogos e toque de sirene

18h - Inauguração da placa comemorativa de reconhecimento do cofundador Theophilo Almeida Baptista de Carvalho (Lacraia)

18h30 - Ceia regional

19h14 - Show pirotécnico e toque de sirene

19h30 - Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo:

- Reconhecimento do hino oficial do clube, a composição "O Mais Querido"

Convidados: Dona Zezita (viúva de Capiba), Maestro Forró, André Rio, Getúlio Cavalcanti

- Homenagem especial ao ator Carlos Francisco, pela brilhante interpretação do projecionista tricolor "Seu Alexandre", no filme "O Agente Secreto", do pernambucano Kleber Mendonça Filho, indicado ao Oscar.

20h30 - Missa em ação de graças pelos 112 anos do Santa Cruz Futebol Clube, pelo Bispo Auxiliar de Recife e Olinda, Dom Nereudo Freire.

