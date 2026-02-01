Interino confia em reação do Santa Cruz para fase final do Pernambucano: 'Vamos chegar fortes'

Técnico interino do Santa Cruz, Fábio Cortez (Rafael Melo/FPF)

Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Sport, neste sábado (31), na Ilha do Retiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, o técnico interino do Santa Cruz, Fábio Cortez,Fábio Cortez, destacou a postura da equipe em campo e demonstrou confiança em um desempenho mais consistente do Tricolor do Arruda na fase decisiva do Estadual.

“O Santa Cruz tem que entrar em campo sempre pensando em vencer e em ser protagonista. Eu fico satisfeito com a entrega dos atletas e tenho certeza de que vamos vir fortes para a fase final do campeonato”, afirmou o treinador.

Cortez também foi questionado sobre a possibilidade de seguir no comando da equipe tricolor para a sequência da temporada. O treinador reforçou que sua função principal segue como auxiliar técnico, além de atuar no desenvolvimento da metodologia de jogo do Santa Cruz.

“Sou funcionário do clube e meu trabalho vai além do futebol profissional. Atuo na construção da metodologia e na verticalização da forma de jogar, da base ao profissional. Aguardo a definição da diretoria. Se for mais um jogo, fico mais um jogo”, explicou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Classificado para as quartas de final, o Santa Cruz enfrentará o Decisão, quinto colocado da primeira fase, após vencer o Retrô por 1 a 0. O confronto definirá uma vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano.