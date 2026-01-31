diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Clássico das Multidões

'Tínhamos condições de sair vitoriosos', afirma técnico interino do Santa Cruz após clássico

Técnico interino lamenta derrota no clássico, mas destaca bom desempenho do Santa Cruz

Paulo Mota

Publicado: 31/01/2026 às 20:21

Fábio Cortez, técnico interino do Santa Cruz/Evelyn Victoria/SCFC

Fábio Cortez, técnico interino do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O técnico interino do Santa Cruz, Fábio Cortez, avaliou a derrota por 2 a 1 para o Sport no Clássico das Multidões, neste sábado (31), na Ilha do Retiro, pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Apesar do revés no clássico, o comandante tricolor ressaltou a atuação da equipe tricolor e a entrega dos atletas em campo.

De acordo com Cortez, o Santa Cruz teve desempenho superior ao do adversário em boa parte do confronto, especialmente no primeiro tempo. “É complicado falar depois de uma derrota em que a gente tinha totais condições de sair vitorioso. Fizemos um primeiro tempo muito bom, fomos melhores e poderíamos não só ter empatado, como virado o placar”, afirmou.

O treinador também destacou o bom início da equipe na etapa final, mas reconheceu que o time sentiu o peso do ambiente. “Começamos o segundo tempo com uma chance clara de gol. Depois a intensidade caiu e o time sentiu a atmosfera do estádio, a pressão da torcida. Fica difícil orientar e reorganizar a equipe”, explicou.

Mesmo com a derrota, o técnico elogiou a postura do elenco e demonstrou confiança para a sequência da competição. “O que me deixa satisfeito é a entrega, a disposição e a unidade dos atletas. Eles duelaram, brigaram e acredito que chegamos fortes para a fase final”, destacou.

Com o resultado, o Santa Cruz encerrou a primeira fase na quarta colocação, com 10 pontos, e garantiu vaga no mata-mata do Campeonato Pernambucano. Nas quartas de final, o Tricolor do Arruda enfrentará o Decisão, quinto colocado, que venceu o Retrô por 1 a 0 na última rodada.

clássico , interino , lamentação , Santa Cruz , Sport , técnico
