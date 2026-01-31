'Tínhamos condições de sair vitoriosos', afirma técnico interino do Santa Cruz após clássico

Fábio Cortez, técnico interino do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O técnico interino do Santa Cruz, Fábio Cortez, avaliou a derrota por 2 a 1 para o Sport no Clássico das Multidões, neste sábado (31), na Ilha do Retiro, pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Apesar do revés no clássico, o comandante tricolor ressaltou a atuação da equipe tricolor e a entrega dos atletas em campo.

De acordo com Cortez, o Santa Cruz teve desempenho superior ao do adversário em boa parte do confronto, especialmente no primeiro tempo. “É complicado falar depois de uma derrota em que a gente tinha totais condições de sair vitorioso. Fizemos um primeiro tempo muito bom, fomos melhores e poderíamos não só ter empatado, como virado o placar”, afirmou.

O treinador também destacou o bom início da equipe na etapa final, mas reconheceu que o time sentiu o peso do ambiente. “Começamos o segundo tempo com uma chance clara de gol. Depois a intensidade caiu e o time sentiu a atmosfera do estádio, a pressão da torcida. Fica difícil orientar e reorganizar a equipe”, explicou.

Mesmo com a derrota, o técnico elogiou a postura do elenco e demonstrou confiança para a sequência da competição. “O que me deixa satisfeito é a entrega, a disposição e a unidade dos atletas. Eles duelaram, brigaram e acredito que chegamos fortes para a fase final”, destacou.

Com o resultado, o Santa Cruz encerrou a primeira fase na quarta colocação, com 10 pontos, e garantiu vaga no mata-mata do Campeonato Pernambucano. Nas quartas de final, o Tricolor do Arruda enfrentará o Decisão, quinto colocado, que venceu o Retrô por 1 a 0 na última rodada.

