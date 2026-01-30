Conheça Fábio Cortez, técnico interino do Santa Cruz para o clássico contra o Sport
Fábio Cortez, técnico interino do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
Com energia à beira do campo e estilo participativo, Fábio Cortez, auxiliar permanente do Santa Cruz, segue no comando interino no clássico contra o Sport, neste sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro. O técnico de 51 anos comandou o Tricolor do Arruda na goleada sobre o Jaguar e agora encara o desafio de liderar em um dos confrontos mais aguardados do estado.
A carreira de Cortez é marcada por experiências pouco convencionais. Antes de trabalhar no futebol de campo, construiu trajetória de sucesso no futsal, incluindo seis anos no Kuwait, onde conquistou nove títulos. Em 2017, retornou ao Brasil para integrar a comissão técnica do sub-20 do Vasco, participando do título do Campeonato Carioca da categoria, permanecendo no clube até 2022.
Em 2023, atuou como auxiliar técnico do Remo e depois teve sua primeira experiência como treinador principal no futebol profissional, comandando o Nanjing City, da China, com um saldo de duas vitórias, dois empates e cinco derrotas em nove jogos.
Agora, Cortez encara o desafio de liderar o Santa Cruz em um dos confrontos mais tradicionais do futebol pernambucano, com a expectativa de manter o desempenho ofensivo e recuperar a confiança do elenco. Além disso, na quarta colocação, o Tricolor do Arruda depende de uma vitória sobre o Sport e de um tropeço do Retrô contra o Decisão para alcançar o G2 - vaga direta na semifinal e na Copa do Brasil 2027.