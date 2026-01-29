Santa Cruz encerra contratações para o Campeonato Pernambucano

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz não realizará mais contratações até o prazo final de inscrições para o Campeonato Pernambucano, na sexta-feira (30). A decisão foi confirmada pelo executivo de futebol do clube, Harlei Menezes, que citou a falta de tempo hábil como principal motivo.

O Tricolor do Arruda vinha buscando reforços para o setor ofensivo, especialmente um atacante de lado e um centroavante, mas as negociações não foram concluídas a tempo. Com isso, as prioridades de reforço deverão ser revistas apenas ao longo de fevereiro para a disputa da Série C.

Ao todo, o Santa Cruz contratou 11 jogadores para a temporada 2026: Gabriel Souza (goleiro), Ianson (zagueiro), Pedro Costa (lateral-direito), Alex Ruan (lateral-esquerdo), Hamilton (lateral-direito); Andrey (volante) e Patrick Allan (meia); Robinho (atacante), Vitinho (atacante), Matheus Régis (atacante) e Quirino (centroavante).

