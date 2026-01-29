Presidente do Santa Cruz afasta rumores sobre 'sumiço' de investidores da SAF; entenda

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

Em meio a um momento delicado na temporada, marcado por salários atrasados fora de campo e desempenho irregular dentro das quatro linhas, o Santa Cruz viu crescer entre os torcedores o questionamento sobre a ausência dos investidores da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Diante das especulações sobre um possível “sumiço” e até eventuais problemas na negociação, o presidente do clube, Bruno Rodrigues, tratou de afastar qualquer desconfiança.

Em entrevista ao Cast Coral, o dirigente garantiu que o contato com os investidores segue constante e que o processo de implementação da

“Não houve nada de mais. Pelo contrário, a gente tem se falado todos os dias. Na realidade é um trabalho a várias mãos, eles estão cuidando do dia a dia”, afirmou Bruno Rodrigues. O presidente destacou ainda que o clube já superou etapas importantes do processo, como a aprovação no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral de Sócios.

Segundo o mandatário coral, o Santa Cruz se encontra atualmente na fase de evolução burocrática, especialmente no pagamento de credores, etapa necessária para formalizar judicialmente os repasses à SAF. “Não tenha dúvida, dúvida zero. Está tudo caminhando bem. A questão da burocracia envolve muitos detalhes minuciosos”, completou.

Como anda a SAF do Santa Cruz

Com todas as instâncias internas do clube já favoráveis ao projeto, os próximos passos passam a depender exclusivamente do trâmite judicial. A primeira medida será a apresentação de um novo plano de pagamento no âmbito da Recuperação Judicial (RJ), condição indispensável para a entrada em operação da SAF.

Na sequência, o caso será encaminhado para leilão judicial. Nessa fase, outros investidores poderão apresentar propostas superiores à do grupo Cobra Coral Participações. Caso não haja oferta mais vantajosa, a proposta já aprovada internamente pelo Santa Cruz será mantida.