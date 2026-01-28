Técnico interino valoriza construção de gols do Santa Cruz em goleada: 'Me enche de orgulho'
Construção de gols e jogo coletivo: Santa Cruz brilha em goleada sobre o Jaguar
Publicado: 28/01/2026 às 19:43
Fábio Cortez, auxiliar da casa do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz brilhou em campo nesta quarta-feira (28) e aplicou uma goleada sobre o Jaguar, nesta quarta-feira (28), no estádio do Arruda, pela sexta rodada do Pernambucano, mostrando eficiência ofensiva e organização tática. O técnico interino Fábio Cortez destacou que a vitória foi resultado do trabalho coletivo e da construção planejada das jogadas.
O técnico lembrou ainda que, apesar das derrotas nos últimos jogos, a equipe manteve a filosofia de ser propositiva e buscar o protagonismo em campo. “Passamos para os atletas a mesma orientação de sempre: pensar o jogo e construir. Quando eles fazem isso, com a qualidade que temos, o resultado aparece.”
O Santa Cruz voltou a mostrar um futebol convincente e ocupa agora a terceira posição no estadual, com 10 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Sport, no sábado (31), às 16h30, na Ilha do Retiro.